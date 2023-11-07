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    • Обзор матча «Тотенхэм» – «Челси» голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча «Тотенхэм» – «Челси» голы и лучшие моменты (Видео)

    «Челси» в гостевом матче смогли отыграться и одержать волевую победу над «Тотенхэмом» в рамках 11 тура АПЛ, итоговый счет 1:4. В матче было отменено 4 гола и показано 2 красные карточки, обе игрокам «Тотенхэма».

    Кулушевски открыл счет уже на 6-й минуте матча.

    На 13-й минуте Сон забил гол, который был отменен из-за офсайда.

    Стерлинг забил гол на 21-й минуте матча, который был отменен.

    На 35-й минуте матча Палмер сравнял счет с пенальти.

    Джексон вывел «Челси» вперед на 75-й минуте матча.

    «Тотенхэм» сравнял счет, но гол опять был отменен из-за офсайда.

    Николас Джексон сделал дубль на четвертой дополнительной минуте матча.

    На восьмой дополнительной минуте матча Николас Джексон вышел один на один и оформил хет-трик, великолепная игра.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.11.2023 01:11
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