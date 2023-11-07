«Челси» в гостевом матче смогли отыграться и одержать волевую победу над «Тотенхэмом» в рамках 11 тура АПЛ, итоговый счет 1:4. В матче было отменено 4 гола и показано 2 красные карточки, обе игрокам «Тотенхэма».

Кулушевски открыл счет уже на 6-й минуте матча.

На 13-й минуте Сон забил гол, который был отменен из-за офсайда.

Стерлинг забил гол на 21-й минуте матча, который был отменен.

На 35-й минуте матча Палмер сравнял счет с пенальти.

Джексон вывел «Челси» вперед на 75-й минуте матча.

«Тотенхэм» сравнял счет, но гол опять был отменен из-за офсайда.

Николас Джексон сделал дубль на четвертой дополнительной минуте матча.

На восьмой дополнительной минуте матча Николас Джексон вышел один на один и оформил хет-трик, великолепная игра.