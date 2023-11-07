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    • АПЛ. «Тоттенхэм» вдевятером разгромно проиграл «Челси» (1:4) в матче с 4 отмененными голами

    АПЛ. «Тоттенхэм» вдевятером разгромно проиграл «Челси» (1:4) в матче с 4 отмененными голами

    «Тоттенхэм» потерпел первое поражение в сезоне АПЛ-2023/24.

    Команда Анге Постекоглу в 11-м туре дома уступила «Челси» со счетом 1:4.

    «Тоттенхэм» открыл счет усилиями Деяна Кулушевски, но затем пропустил от Коула Палмера с пенальти и трижды от Николаса Джексона.

    Хозяева поля на 32-й минуте остались вдесятером после удаления Кристиана Ромеро, а на 55-й минуте – вдевятером вследствие красной карточки Ийенома Удогие.

    Судья Майкл Оливер в течение матча не засчитал четыре гола – по два у каждой из команд.

    «Тоттенхэм» по итогам тура утратил лидерство в Премьер-лиге. Теперь первое место занимает «Манчестер Сити». «Челси», набрав три очка, поднялся с 13-й на 10-ю строчку.

    Англия. АПЛ. 11-й тур

    Тоттенхэм – Челси – 1:4 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кулушевски, 6; 1:1 – Палмер (с пенальти), 35; 1:2 – Джексон, 75; 1:3 – Джексон, 90+4; 1:4 – Джексон, 90+7.

    Удаления: Ромеро, 32; Удогие, 55 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.11.2023 01:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1797

      Айболид 7 ноября, 10:58

      Итоговый счёт в пользу буков .

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      Рейтинг: +17246

      Алексей З 7 ноября, 10:12

      Может личная неприязнь, с первым удалением Оливер явно погорячился.
      Ставит пенальти и удаляет, где преднамеренной грубости не было, это явно перебор.

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      Рейтинг: +2157

      ItalianFootball > Алексей З 7 ноября, 10:42

      "Человек с мусорным баком вместо сердца" - слова Буффона об Оливере. Причем сказал на эмоциях, но когда остыл не поменял свое мнение.

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      Рейтинг: +17246

      Алексей З > ItalianFootball 7 ноября, 10:58

      В том матче повод по пенальти всё же был , а вчера ну просто "натянул за уши" удаление.

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