АПЛ. «Тоттенхэм» вдевятером разгромно проиграл «Челси» (1:4) в матче с 4 отмененными голами

«Тоттенхэм» потерпел первое поражение в сезоне АПЛ-2023/24.

Команда Анге Постекоглу в 11-м туре дома уступила «Челси» со счетом 1:4.

«Тоттенхэм» открыл счет усилиями Деяна Кулушевски, но затем пропустил от Коула Палмера с пенальти и трижды от Николаса Джексона.

Хозяева поля на 32-й минуте остались вдесятером после удаления Кристиана Ромеро, а на 55-й минуте – вдевятером вследствие красной карточки Ийенома Удогие.

Судья Майкл Оливер в течение матча не засчитал четыре гола – по два у каждой из команд.

«Тоттенхэм» по итогам тура утратил лидерство в Премьер-лиге. Теперь первое место занимает «Манчестер Сити». «Челси», набрав три очка, поднялся с 13-й на 10-ю строчку.

Англия. АПЛ. 11-й тур

Тоттенхэм – Челси – 1:4 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кулушевски, 6; 1:1 – Палмер (с пенальти), 35; 1:2 – Джексон, 75; 1:3 – Джексон, 90+4; 1:4 – Джексон, 90+7.

Удаления: Ромеро, 32; Удогие, 55 – нет.

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