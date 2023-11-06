Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • «Тоттенхэм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2023

    «Тоттенхэм» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» и «Челси», 11 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи, Сарр, Биссума, Кулушевски, Мэддисон, Сон Хын Мин, Джонсон.

    Главный тренер: Ангелос Постекоглу

    «Челси»: Санчес, Джеймс, Дисаси, Силва, Колвилл, Кайседо, Энцо Фернандес, Галлахер, Палмер, Стерлинг, Джексон.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси»

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2023 20:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+