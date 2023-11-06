Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» и «Челси», 11 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи, Сарр, Биссума, Кулушевски, Мэддисон, Сон Хын Мин, Джонсон.
Главный тренер: Ангелос Постекоглу
«Челси»: Санчес, Джеймс, Дисаси, Силва, Колвилл, Кайседо, Энцо Фернандес, Галлахер, Палмер, Стерлинг, Джексон.
Главный тренер: Маурисио Почеттино
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Челси»
- Матч покажет Setanta Sports 1.
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир