Постекоглу прокомментировал первое поражение «Тоттенхэма» в этом сезоне АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу подвел итоги проигранного матча 11-го тура РПЛ против «Челси».

«Такую игру невозможно анализировать, поскольку всe просто вышло из-под контроля. Я разочарован результатом, но горжусь игроками – они отдали все силы.

Пару раз мы были очень близки к тому, чтобы сравнять счет, это демонстрирует нашу силу воли, но обстоятельства были слишком неблагоприятными», – сказал Постекоглу.