Постекоглу прокомментировал первое поражение «Тоттенхэма» в этом сезоне АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу подвел итоги проигранного матча 11-го тура РПЛ против «Челси».
«Такую игру невозможно анализировать, поскольку всe просто вышло из-под контроля. Я разочарован результатом, но горжусь игроками – они отдали все силы.
Пару раз мы были очень близки к тому, чтобы сравнять счет, это демонстрирует нашу силу воли, но обстоятельства были слишком неблагоприятными», – сказал Постекоглу.
- Это первое поражение «Тоттенхэма» в сезоне АПЛ-2023/24.
- Команда упустила лидерство в Премьер-лиге, пропустив на 1-е место «Манчестер Сити».
- «Челси» победил со счетом 4:1, играя с численным преимуществом в 2 футболиста на поле.
Источник: BBC