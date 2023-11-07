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  • Постекоглу прокомментировал первое поражение «Тоттенхэма» в этом сезоне АПЛ

Постекоглу прокомментировал первое поражение «Тоттенхэма» в этом сезоне АПЛ

7 ноября 2023, 10:13

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу подвел итоги проигранного матча 11-го тура РПЛ против «Челси».

«Такую игру невозможно анализировать, поскольку всe просто вышло из-под контроля. Я разочарован результатом, но горжусь игроками – они отдали все силы.

Пару раз мы были очень близки к тому, чтобы сравнять счет, это демонстрирует нашу силу воли, но обстоятельства были слишком неблагоприятными», – сказал Постекоглу.

  • Это первое поражение «Тоттенхэма» в сезоне АПЛ-2023/24.
  • Команда упустила лидерство в Премьер-лиге, пропустив на 1-е место «Манчестер Сити».
  • «Челси» победил со счетом 4:1, играя с численным преимуществом в 2 футболиста на поле.

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Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Челси Тоттенхэм Постекоглу Анге
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