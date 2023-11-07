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    • Тренер «Рубина» – о неучастии Лисаковича в матче с «Уралом»: «Мест не было в самолете»

    Тренер «Рубина» – о неучастии Лисаковича в матче с «Уралом»: «Мест не было в самолете»

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил, почему форвард Виталий Лисакович не сыграл с «Уралом» в 14-м туре РПЛ.

    – По какой причине не было Лисаковича?

    – Не прилетел. Если бы он прилетел, то не отсутствовал бы.

    – А почему не прилетел?

    – Мест не было в самолете.

    – Может быть, между вами что-то происходит?

    – Нет. Со мной точно не может происходить. У нас сейчас в команде так – каждому нужно свои интересы подчинять командным. Это важно, тогда будет работать команда.

    Это не касается сейчас конкретно Лисаковича. Наверно нужно спросить Виталика. Я считаю, что у него есть очень хорошие качества. С мячом умеет работать, взрывной, удар с двух ног, все у него есть. Ему очень нужно вписать себя в команду.

    • «Рубин» победил в Екатеринбурге со счетом 1:0.
    • 25-летний Лисакович не играет за казанцев с 29 августа.
    • В этом сезоне нападающий сделал 2 ассиста в 5 матчах.

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    Источник: сайт «Рубина»

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    07.11.2023 00:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17246

      Алексей З 7 ноября, 10:19

      Блин, ну как же так , такого звёздного игрока не хватало ?
      Рубин показывает хорошие результаты , идёт в золотой середине , ну что вам ещё надо, скандалы из пальца высасываете ?

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