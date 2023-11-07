Тренер «Рубина» – о неучастии Лисаковича в матче с «Уралом»: «Мест не было в самолете»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил, почему форвард Виталий Лисакович не сыграл с «Уралом» в 14-м туре РПЛ.
– По какой причине не было Лисаковича?
– Не прилетел. Если бы он прилетел, то не отсутствовал бы.
– А почему не прилетел?
– Мест не было в самолете.
– Может быть, между вами что-то происходит?
– Нет. Со мной точно не может происходить. У нас сейчас в команде так – каждому нужно свои интересы подчинять командным. Это важно, тогда будет работать команда.
Это не касается сейчас конкретно Лисаковича. Наверно нужно спросить Виталика. Я считаю, что у него есть очень хорошие качества. С мячом умеет работать, взрывной, удар с двух ног, все у него есть. Ему очень нужно вписать себя в команду.
- «Рубин» победил в Екатеринбурге со счетом 1:0.
- 25-летний Лисакович не играет за казанцев с 29 августа.
- В этом сезоне нападающий сделал 2 ассиста в 5 матчах.
Источник: сайт «Рубина»