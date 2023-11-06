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    • Карпин отреагировал на выбор Кубы в качестве соперника для сборной России

    Карпин отреагировал на выбор Кубы в качестве соперника для сборной России

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о ноябрьском сборе национальной команды.

    – Когда будет назван состав?

    – Завтра.

    – Соперником сборной России стала Куба. Что можете сказать об этом выборе?

    – А разве выбор был? Кого нам дали, с тем и играем.

    – Изучали соперника?

    – Изучаем.

    • Россия примет Кубу 20 ноября.
    • Матч состоится в Волгограде.
    • Состав россиян в 91 раз дороже, чем у соперника.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2023 17:51
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