Карпин отреагировал на выбор Кубы в качестве соперника для сборной России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о ноябрьском сборе национальной команды.
– Когда будет назван состав?
– Завтра.
– Соперником сборной России стала Куба. Что можете сказать об этом выборе?
– А разве выбор был? Кого нам дали, с тем и играем.
– Изучали соперника?
– Изучаем.
- Россия примет Кубу 20 ноября.
- Матч состоится в Волгограде.
- Состав россиян в 91 раз дороже, чем у соперника.
Новый тур в Лиге чемпионов: используйте бонус до 17000₽ и не рискуйте своими!
Источник: «Матч ТВ»