Карпин отреагировал на выбор Кубы в качестве соперника для сборной России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о ноябрьском сборе национальной команды.

– Когда будет назван состав?

– Завтра.

– Соперником сборной России стала Куба. Что можете сказать об этом выборе?

– А разве выбор был? Кого нам дали, с тем и играем.

– Изучали соперника?

– Изучаем.

Россия примет Кубу 20 ноября.

Матч состоится в Волгограде.

Состав россиян в 91 раз дороже, чем у соперника.

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