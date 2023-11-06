Защитник «Сочи» считает, что сборная России слабее Словении

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич сравнил уровень российских и словенских футболистов.

«В России много талантливых игроков, но если бы сейчас сборные Словении и России встретились, то у нас была бы более сильная команда. В такой игре мы бы могли победить.

Да, здесь больше качественных игроков, но если мы возьмем 25 человек, которые попадают в национальную команду, то ваши игроки чуть слабее футболистов Словении. Почти все ваши игроки – из российского чемпионата, у нас же есть люди из Бундеслиги, Серии А, Ла Лиги», – сказал Дркушич.