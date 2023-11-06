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    • Защитник «Сочи» считает, что сборная России слабее Словении

    Защитник «Сочи» считает, что сборная России слабее Словении

    Защитник «Сочи» Ваня Дркушич сравнил уровень российских и словенских футболистов.

    «В России много талантливых игроков, но если бы сейчас сборные Словении и России встретились, то у нас была бы более сильная команда. В такой игре мы бы могли победить.

    Да, здесь больше качественных игроков, но если мы возьмем 25 человек, которые попадают в национальную команду, то ваши игроки чуть слабее футболистов Словении. Почти все ваши игроки – из российского чемпионата, у нас же есть люди из Бундеслиги, Серии А, Ла Лиги», – сказал Дркушич.

    • Сборная России занимает 39-е место в рейтинге ФИФА, сборная Словении располагается на 54-й строчке.
    • В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кубой.
    • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований.

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    Источник: Metaratings.ru

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    06.11.2023 12:56
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