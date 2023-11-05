Смотреть прямую трансляцию матча «Лутон Таун» и «Ливерпуль», 11 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2023, в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Лутон Таун»: Камински, Ошо, Локьер, Менги, Баркли, Огбене, Накамба, Таунсенд, Моррис, Каборе, Даути.

Главный тренер: Роб Эдвардс

«Ливерпуль»: Аллисон, Гомес, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Собослаи, МакАллистер, Гравенберх, Нуньес, Салах, Жота.

Главный тренер: Юрген Клопп

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Лутон Таун» – «Ливерпуль»