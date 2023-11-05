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    • «Лутон Таун» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2023

    «Лутон Таун» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лутон Таун» и «Ливерпуль», 11 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2023, в 19:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Лутон Таун»: Камински, Ошо, Локьер, Менги, Баркли, Огбене, Накамба, Таунсенд, Моррис, Каборе, Даути.

    Главный тренер: Роб Эдвардс

    «Ливерпуль»: Аллисон, Гомес, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Собослаи, МакАллистер, Гравенберх, Нуньес, Салах, Жота.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Лутон Таун» – «Ливерпуль»

    Источник: Бомбардир

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    05.11.2023 17:47
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