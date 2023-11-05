Гранат ответил, нужно ли уволить Абаскаля в случае поражения «Спартака» от «Локо»

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат высказался о судьбе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
– Надо ли увольнять Абаскаля, если «Спартак» сегодня проиграет «Локомотиву» в 14-м туре РПЛ?
– Даже при отрицательном результате в дерби дал бы Абаскалю время до зимы. Если руководство хочет менять тренера, надо заняться поиском кандидатов, чтобы на зимних сборах команду готовил новый тренер
- Встреча в Черкизово начнется в 19:30 мск.
- У команд после 13 туров по 20 очков.
- «Спартак» выиграл 4 последних матча против «Локо».
Источник: «РБ Спорт»