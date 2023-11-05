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    • Гранат ответил, нужно ли уволить Абаскаля в случае поражения «Спартака» от «Локо»

    Гранат ответил, нужно ли уволить Абаскаля в случае поражения «Спартака» от «Локо»

    Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат высказался о судьбе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    – Надо ли увольнять Абаскаля, если «Спартак» сегодня проиграет «Локомотиву» в 14-м туре РПЛ?

    – Даже при отрицательном результате в дерби дал бы Абаскалю время до зимы. Если руководство хочет менять тренера, надо заняться поиском кандидатов, чтобы на зимних сборах команду готовил новый тренер

    • Встреча в Черкизово начнется в 19:30 мск.
    • У команд после 13 туров по 20 очков.
    • «Спартак» выиграл 4 последних матча против «Локо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.11.2023 15:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 5 ноября, 18:49

      В случае поражения «Спартака» от «Локо», Спартака нужно сразу же в Пердив отправить!!!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 5 ноября, 17:46

      ИЗ НЕНАПЕЧАТАННОГО
      Бывший защитник «ДИНАМО» и «РОСТОВА» считает, что в очереди на выход стоят Точилин, Игнашевич, Деограсия, Ромащенко?
      Он также считпет что во второй волне находится Федотолв и Галактионов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3636

      alefreddy 5 ноября, 17:42

      может и так сезон закончен как Пупс заметил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL 5 ноября, 16:08

      Не выгонят ,

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +455

      Александр.Т. 5 ноября, 15:46

      А что не спросят про тренера Крыльев уже месяц выиграть не могут одна ничья остальное поражения ,а до этого про Федотова в ЦСКА ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Александр.Т. 5 ноября, 16:40

      Ну что не понятного, это Великий клуб Спартак, и здесь все следят только за ним, не важно как у тебя в команде, главное как у народной

      3
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      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > Suvorov71 5 ноября, 18:52

      Великий(РЖУ) клуб Спартак кончился году в 2000-ом. Сейчас Спартак это Жалкий Клуб ЛУЗЕРОВ!!!...)))

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