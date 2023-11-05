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    • «Краснодар» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2023

    «Краснодар» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» и «Крылья Советов», 14 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2023, в 14:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Оласа, Тормена, Ахметов, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба.

    Главный тренер: Владимир Ивич

    «Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Ежов, Салтыков, Иванисеня, Рахманович, Гарре.

    Главный тренер: Игорь Осинькин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Краснодар» – «Крылья Советов»

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    Источник: Спортбокс

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    05.11.2023 12:53
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