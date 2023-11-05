Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» и «Крылья Советов», 14 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2023, в 14:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Оласа, Тормена, Ахметов, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба.
Главный тренер: Владимир Ивич
«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Ежов, Салтыков, Иванисеня, Рахманович, Гарре.
Главный тренер: Игорь Осинькин
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Краснодар» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс