Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» и «Крылья Советов», 14 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2023, в 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Оласа, Тормена, Ахметов, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Владимир Ивич

«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Ежов, Салтыков, Иванисеня, Рахманович, Гарре.

Главный тренер: Игорь Осинькин

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Краснодар» – «Крылья Советов»