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    «Сочи» – «Динамо»: прогноз на матч 14 тура РПЛ, 6 ноября

    В понедельник, 6 ноября, «Сочи» на своем поле сыграет с «Динамо». Игра состоится в рамках 14 тура чемпионата России по футболу и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Сочи»

    Южане с девятью очками замыкают турнирную таблицу. Команда в 13 играх чемпионата страны выиграла три матча и потерпела десять поражений. Подопечные Александра Точилина забили 13 голов – не худший результат в лиге, но пропустили 20 мячей.

    «Динамо»

    Подопечные Лички с 21 баллом идут на четвертом месте в турнирной таблице. Команда выиграла пять матчей, дважды проиграла и в шести встречах сыграла вничью. «Динамо» забило 19 голов, ну а пропустила команда 16 мячей. Отставание от лидера составляет восемь очков.

    Факты о личных встречах

    В 12 личных встречах «Сочи» выигрывал семь раз, а «Динамо» записало на свой счет три победы.

    Прогноз на матч «Сочи» – «Динамо»

    «Сочи» переживает не лучшие времена, наверняка команда покинет РПЛ по итогам этого сезона. Предположим, что «Динамо» выиграет этот матч. Наш прогноз – победа «Динамо» (2.32).

    Источник: Бомбардир

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    05.11.2023 12:19
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