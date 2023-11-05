В понедельник, 6 ноября, «Сочи» на своем поле сыграет с «Динамо». Игра состоится в рамках 14 тура чемпионата России по футболу и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Сочи»

Южане с девятью очками замыкают турнирную таблицу. Команда в 13 играх чемпионата страны выиграла три матча и потерпела десять поражений. Подопечные Александра Точилина забили 13 голов – не худший результат в лиге, но пропустили 20 мячей.

Подопечные Лички с 21 баллом идут на четвертом месте в турнирной таблице. Команда выиграла пять матчей, дважды проиграла и в шести встречах сыграла вничью. «Динамо» забило 19 голов, ну а пропустила команда 16 мячей. Отставание от лидера составляет восемь очков.

Факты о личных встречах

В 12 личных встречах «Сочи» выигрывал семь раз, а «Динамо» записало на свой счет три победы.

Прогноз на матч «Сочи» – «Динамо»

«Сочи» переживает не лучшие времена, наверняка команда покинет РПЛ по итогам этого сезона. Предположим, что «Динамо» выиграет этот матч. Наш прогноз – победа «Динамо» (2.32).