Колосков объяснил важность матча Россия – Куба

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Кубы.

«Выбирать соперника нам особо не из кого. Играем с тем, кто согласился. Конечно, со спортивной точки зрения игра никакого значения не имеет.

Не знаю, откуда появилась Куба. Польза для футбола от этого матча минимальная. Но со спортивно-политической точки зрения важно. Любой международный матч говорит о том, что РФС не находится в изоляции, активно участвует в международной деятельности.

Если бы этого не было, ФИФА и УЕФА сказали бы: «Почему вы вообще ничего не делаете? Может, вам не место в ФИФА и УЕФА».

Куба – дружественная нам страна. Необходимо укреплять отношения. Приезд в Россию будет означать, что спортивные связи расширяются», – заявил Колосков.