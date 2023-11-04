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    Колосков объяснил важность матча Россия – Куба

    Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Кубы.

    «Выбирать соперника нам особо не из кого. Играем с тем, кто согласился. Конечно, со спортивной точки зрения игра никакого значения не имеет.

    Не знаю, откуда появилась Куба. Польза для футбола от этого матча минимальная. Но со спортивно-политической точки зрения важно. Любой международный матч говорит о том, что РФС не находится в изоляции, активно участвует в международной деятельности.

    Если бы этого не было, ФИФА и УЕФА сказали бы: «Почему вы вообще ничего не делаете? Может, вам не место в ФИФА и УЕФА».

    Куба – дружественная нам страна. Необходимо укреплять отношения. Приезд в Россию будет означать, что спортивные связи расширяются», – заявил Колосков.

    • Россия примет Кубу 20 ноября.
    • Матч состоится в Волгограде.
    • Состав россиян в 91 раз дороже, чем у соперника.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.11.2023 14:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 4 ноября, 15:49

      Можно организовать более интересные матчи. Например со второй сборной России, или со сборной иностранцев, выступающих в России. А разве кто останется равнодушным от матча сборной с каким нибудь ведущим клубом РПЛ.

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      Рейтинг: +2470

      Fialet > zigbert 4 ноября, 18:32

      Со сборной иностранцев да, интересно, а вот когда играют сборная и клуб, мне это вообще не интересно.

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      Рейтинг: +19568

      paracetamol 4 ноября, 15:30

      Раньше Куба была сильна!

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