В воскресенье, 5 ноября, «Краснодар» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов». Игра состоится в рамках 14 тура чемпионата России по футболу и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Краснодар»

Команда Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. «Краснодар» в 13 матчах национального первенства выиграл восемь игр, в четырех матчах сыграл вничью и потерпел только одно поражение. Команда забила 21 гол, а пропустила только восемь мячей.

Самарцы идут на третьем месте с 22 очками. Подопечные Игоря Осинькина выиграли шесть матчей, в четырех играх сыграли вничью и потерпели три поражения. Забили «Крылья» 27 голов, а пропустила команда 18 мячей.

Факты о личных встречах

В 25 очных встречах «Краснодар» выигрывал восемь раз, самарцы тоже побеждали в восьми играх.

Прогноз на матч «Краснодар» – «Крылья Советов»

«Краснодар» после поражения от ЦСКА в прошлом туре рискует упустить лидерство в РПЛ, поэтому команда наверняка будет играть на победу. «Крылья Советов» немного сбавили обороты и уже рискуют вылететь из тройки лидеров, поэтому команде важно набрать три очка. Предположим, что победит «Краснодар», но при этом обе команды забьют в этой встрече. На это и сделаем ставку. Наш прогноз – победа «Краснодара» (1.78), обе забьют (1.58).