Агент Файзуллаева назвал ошибку в развитии карьеры Урунова

Агент Кахор Муминов, представитель полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, рассказал о том, как идут дела у экс-хавбека «Спартака» Остона Урунова.

«Все хорошо. Доказывает свое мастерство в «Навбахоре», по оценкам сейчас лучший в чемпионате Узбекистана. Успешно сыграл против «Аль-Хиляля» с Неймаром, Малкомом и Милинковичем-Савичем. Да, в России у Остона не пошло, не справился, был слишком молод. К тому же выбрал ошибочный путь развития карьеры. Речь о «Спартаке»? Да. Будет ли на Остона спрос зимой? Урунов сейчас другой человек. Женился, повзрослел, поумнел. Талантливейший парень, будем следить за его дальнейшим развитием. До зимы он будет на родине. «Навбахор» нацелен выиграть чемпионат и успешно выступить в азиатской ЛЧ. А после, как я понял из личного общения с Остоном, он хочет попробовать себя уровнем повыше – если не в Европе, то в Азии», – сказал Муминов.