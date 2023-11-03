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    • Оздоев рассказал об уровне зарплат игроков в России и Греции

    Оздоев рассказал об уровне зарплат игроков в России и Греции

    Полузащитник клуба ПАОК Магомед Оздоев считает, что в топ-командах России и Греции зарплаты примерно одинаковые, если не учитывать звезд РПЛ.

    «Я никогда не интересовался зарплатами других игроков и не знаю средний заработок в российском футболе. Но, думаю, он относительно невысок. А в топ-командах России и Греции зарплаты плюс-минус одинаковые, если не брать звезд, которые приезжали в РПЛ. В греческом футболе денег на покупку таких футболистов просто нет. Мне кажется, в Греции топ-игроков уровня Халка не было. Понятно, что звезды класса Хамеса или Марсело приезжали в «Олимпиакос» не на маленькие зарплаты, но за них платить не нужно было. А за Халка – платили», – сказал Оздоев.

    • В июле 2022 года Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» из «Зенита». В турецком клубе полузащитник сыграл 34 матча и забил пять мячей.
    • В этом сезоне за ПАОК Оздоев провел 15 матчей и забил два гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.11.2023 12:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 3 ноября, 14:18

      и не знаю средний заработок в российском футболе------
      А потом говорит --"в топ-командах России и Греции зарплаты плюс-минус одинаковые".
      Если не знает как сравнивает ?

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