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    • «Динамо» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2023

    «Динамо» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Пари НН», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 20:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лепский, Маричаль, Бессмертный, Макаров, Чавес, Гагнидзе, Карраскаль, Смолов, Тюкавин.

    Главный тренер: Марцел Личка

    «Пари НН»: Кукушкин, Толстопятов, Гоцук, Шпанцев, Мухин, Эссьен, Жигулев, Майга, Кухарчук, Севикян, Кутателадзе.

    Главный тренер: Сергей Юран

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Динамо» – «Пари НН»

    Динамо-Пари НН смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2023 17:28
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