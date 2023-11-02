Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Пари НН», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лепский, Маричаль, Бессмертный, Макаров, Чавес, Гагнидзе, Карраскаль, Смолов, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

«Пари НН»: Кукушкин, Толстопятов, Гоцук, Шпанцев, Мухин, Эссьен, Жигулев, Майга, Кухарчук, Севикян, Кутателадзе.

Главный тренер: Сергей Юран

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Динамо» – «Пари НН»