Аршавин назвал клубы РПЛ, с которыми стоит сыграть сборной России вместо команд Медиалиги

Бывший футболист сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, что нужно сделать РФС для поддержания интереса к сборной России

«Не знаю, что РФС должен сделать для того, чтобы интерес к сборной России не спадал. Организовывать матчи, хотя для себя я не вижу в этом интереса. На месте руководства я бы не знал, что делать. Я против матчей сборной с командами Медиалиги. Если поехать куда-то в регион и сыграть с «Балтикой» или «Факелом», может быть, это было бы интереснее. Но у меня нет какого-то предложения», – сказал Аршавин.