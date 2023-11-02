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    • Аршавин назвал клубы РПЛ, с которыми стоит сыграть сборной России вместо команд Медиалиги

    Аршавин назвал клубы РПЛ, с которыми стоит сыграть сборной России вместо команд Медиалиги

    Бывший футболист сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, что нужно сделать РФС для поддержания интереса к сборной России

    «Не знаю, что РФС должен сделать для того, чтобы интерес к сборной России не спадал. Организовывать матчи, хотя для себя я не вижу в этом интереса. На месте руководства я бы не знал, что делать. Я против матчей сборной с командами Медиалиги. Если поехать куда-то в регион и сыграть с «Балтикой» или «Факелом», может быть, это было бы интереснее. Но у меня нет какого-то предложения», – сказал Аршавин.

    • Аршавин является заместителем генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
    • Российские сборные и клубы были отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «РИА Новости»

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    02.11.2023 17:24
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