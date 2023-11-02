Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Бывший владелец «Спартака» выступил против женщин в футболе

    Бывший владелец «Спартака» выступил против женщин в футболе

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказал точку зрения, что женщины не должны заниматься такими видами спорта, как футбол или тяжелая атлетика.

    «Я вообще против женщин в футболе, у меня это никаких положительных эмоций не вызывает. Но глядя на то, как арбитр судил матч «Спартак»«Краснодар», я подумал: «Господи, уж лучше стабильная женщина‑арбитр, чем нестабильный мужчина». Она бы даже лучше справилась в этом матче.

    Я против такого вида эмансипации. Художественная гимнастика – это спорт для женщин. Футбол или тяжелая атлетика – для мужчин. А вот эти проникновения женщин… Ну, может быть, только как любители.

    Я не против женщин в принципе. Но женщины должны заниматься исключительно женскими видами спорта. А есть исключительно мужские виды спорта. Когда они начинают перемешиваться, мне это не очень нравится. Возможно, мое мнение неправильное с точки зрения большинства, но у каждого человека оно свое», – сказал Червиченко.

    • Главным судьей матча 6-го тура группового этапа Кубка России «Локомотив»«Рубин» была Вера Опейкина.
    • Червиченко помимо работы в «Спартаке» также некоторое время был президентом «Химок».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2023 16:41
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1796

      Айболид 2 ноября, 19:28

      А что на это скажет "бабаЯгапротив" ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 2 ноября, 18:55

      Не уважаю Червяка, но согласен с ним на сто процентов, еще можно добавить бокс и прочую муть. где женщин не должно быть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 2 ноября, 17:05

      Вот тут я ЧАСТИЧНО соглашусь - что касается женщины-арбитра в матче Спартак-Краснодар, думаю женщину такое "касание" ( как при пенальти Соболевым ) вряд-ли впечатлило бы и удовлетворило )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5337

      Бомбардиръ > VVM1964 2 ноября, 17:25

      https://vk.com/wall-20166499_12371?z=photo-20166499_301270907%2Falbum-20166499_00%2Frev

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5405

      Ziklop > VVM1964 2 ноября, 18:24

      приколист ты однако!
      точно известно, что такое касание женщину не удовлетворит!
      но объективность дамы ничем не лучше чем у мужика!

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+