Бывший владелец «Спартака» выступил против женщин в футболе

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказал точку зрения, что женщины не должны заниматься такими видами спорта, как футбол или тяжелая атлетика.

«Я вообще против женщин в футболе, у меня это никаких положительных эмоций не вызывает. Но глядя на то, как арбитр судил матч «Спартак» – «Краснодар», я подумал: «Господи, уж лучше стабильная женщина‑арбитр, чем нестабильный мужчина». Она бы даже лучше справилась в этом матче.

Я против такого вида эмансипации. Художественная гимнастика – это спорт для женщин. Футбол или тяжелая атлетика – для мужчин. А вот эти проникновения женщин… Ну, может быть, только как любители.

Я не против женщин в принципе. Но женщины должны заниматься исключительно женскими видами спорта. А есть исключительно мужские виды спорта. Когда они начинают перемешиваться, мне это не очень нравится. Возможно, мое мнение неправильное с точки зрения большинства, но у каждого человека оно свое», – сказал Червиченко.