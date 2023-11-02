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    • Защитник «Сочи» Литвинов назвал двух главных симулянтов РПЛ

    Защитник «Сочи» Литвинов назвал двух главных симулянтов РПЛ

    Футболист «Сочи» Вячеслав Литвинов рассказал о сложностях в игре против Александра Соболева и Николая Комличенко.

    – Играл против Соболева. По касательной его раз тронул в штрафной – а он упал, будто убили. И давать тут пенальти… Не понимаю таких вещей.

    Мяч скачет, Соболев не прям уже забивает. Давать пенальти за то, что как-то провел по человеку рукой? Задел ты соперника в столкновении, упал он – понятно. А так чуть чиркнул – и сразу пенальти?

    – Соболев маэстро таких эпизодов.

    – Молодец, да. Как и Комличенко.

    • Соболев выступает за «Спартак», Комличенко – за «Ростов».
    • Оба играют за сборную России.

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    Источник: Sport24

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    02.11.2023 13:30
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    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +17243

      Алексей З 2 ноября, 13:38

      Авторитетный малый, тем более с фамилией повезло.
      Если бы не наш Руслан , кто-бы знал о сочинском ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > Алексей З 2 ноября, 13:41

      Если бы не Спартак кто бы знал о тебе ?

      6
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      ...
      Рейтинг: +144

      Порванная хрюканина > JIEGEHDA 2 ноября, 13:45

      Об нём все окрестные πидорасы знают, там уже пробу ставить негде

      4
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > JIEGEHDA 2 ноября, 13:49

      ))) Если я возьму ник, ну скажем "BMW" то можно ли мне утверждать, что все меня знают ? )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > VVM1964 2 ноября, 14:02

      А я причём?? Чел сверху говорит мол если бы не САМ ЛИТВИНОВ ИЗ СПАРТАК СУПЕР ИГРОК то никто и не знал бы Литвинова из Сочи . А мож наоборот? Если чел сверху не смотрит матчи Сочи то значит что и никто не смотрит? Джикию наверно в Амкаре все знали . А игру Соболева в ФНЛ смотрели каждую игру не пропуская ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +638

      Цугундeр > VVM1964 2 ноября, 14:41

      Данунах..) Судя по увиденному..

      "Слишком любит пугливую речь
      Аппликацию леса в реке вертикальной
      Его почерк машинный наскальный
      Его профиль, как сон тишины

      Ты узнаешь его, ты узнаешь его..."

      Нарциссизмом розовым припахивает , однако..

      4
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Цугундeр 2 ноября, 15:05

      "Земную жизнь пройдя до половины,
      Я очутился в сумрачном лесу,
      Утратив правый путь во тьме долины.
      Каков он был, о, как произнесу,
      Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
      Чей давний ужас в памяти несу! ..."

      Кризисом среднего возраста попахивает, однако ...

      Но какое это отношение имеет к "предмету изучения" ???...

      0
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > JIEGEHDA 2 ноября, 15:12

      Мнение этого МАЛО кому известного игрока ТАК ВАЖНО здесь ... Может стоит ссылаться на мнения более авторитетных людей, думаю именно это хотел сказать Алексей. Мое же недоумение вызвано, твоей ссылкой на него, ведь и к тебе можно обратиться с тем же... и если взять "громкое имя" в качестве ника, еще не означает, что ты как личность стал более авторитетен и ценен для общения )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +638

      Цугундeр > VVM1964 2 ноября, 16:47

      Ну ,положим , Данте я тоже смог заЯндить. "Но какое это отношение имеет к "предмету изучения" ???...)" Пубертатный период затянулся у тебя ,помещик. И мешает предпенсионному возрасту гладиолусы выращивать.
      А мой КСВ не пахнет. Так... пованивает неназойливо.(

      3
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      ...
      Рейтинг: +638

      Цугундeр > JIEGEHDA 2 ноября, 16:49

      Соответствующие органы.)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 > VVM1964 2 ноября, 16:53

      Я думал, что ты в 21-ом году умер???? В 1321-ом!

      2
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Цугундeр 2 ноября, 16:58

      Пованивает уже от одного ника, даже не раскрывая рта - парашей, нравами и не затейливым юмором (((
      Извините за резкость - сегодня уже достали "воспитывать" !!! (((

      0
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > sochi-2013 2 ноября, 16:59

      Думать будешь когда грамматику освоишь и узнаешь для чего кавычки ставят !!! )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 > VVM1964 2 ноября, 17:14

      Еще и скобки бывают. В которых указывается автор цитаты, филолог хренов!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +638

      Цугундeр > VVM1964 2 ноября, 17:31

      Ух ты.)) А говоришь " в четвёртом поколении..."(
      Не всё так просто было при получении диплома? Или анилингусом всё-таки ограничился?)

      (Ты первый начал))

      3
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      ...
      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > VVM1964 2 ноября, 18:02

      Вы вот голос начальства. Со своим " мнение народа мало важно". Надо послушать мнение более влиятельных людей если ты мало кому известно то что ? Ты не можешь сказать правду? А если ты очень известный то что? Стабильно правду говоришь? Из твоих слов вытекает одно " всё что говорят такие звёзды как Мостовой " это правда. Ведь Мостовой реально известен почти всем . Послушаем может слова Бубнова? Или все слова Карина и Семака фаны Спартак слушают и понимают?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Цугундeр 2 ноября, 18:59

      С дипломом всё в порядке - исключительно трудом и потом )))
      Сразу извинился, т.к. даже при превалировании эмоциональной составляющей, где -то глубоко еще сохранилась "культура предков" ))), впрочем это скорее уже атавизм ...

      1
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      Рейтинг: +638

      Цугундeр > VVM1964 2 ноября, 19:04

      Ну и славно. Не хочется бодаться в таком тоне. Есть более "достойные" кандидаты.)

      1
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > sochi-2013 2 ноября, 19:05

      Думаю, что эту цитату те люди, которым она предназначена, знают и в уточнении автора не нуждаются, скорее это будет даже для них оскорбительно )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Порванная хрюканина 2 ноября, 19:08

      Вот что ты здесь делаешь хохлогей

      0
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      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Цугундeр 2 ноября, 19:10

      " - Счастливой охоты" )))
      Специально для sochi-2013 - ( Р. Киплинг "Маугли" )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Цугундeр 2 ноября, 19:10

      Гундер, ох и умен, ну нет слов

      0
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      Рейтинг: +638

      Цугундeр > Suvorov71 2 ноября, 19:24

      Тыж моя лапочка...)

      1
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Цугундeр 2 ноября, 19:52

      КАКАЯ ЛАМПОЧКА?

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      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 > VVM1964 3 ноября, 21:12

      Случайно наверху твой комментарий прочитал, незатейливый юморист-грамматик! В каком университете преподаешь?

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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > sochi-2013 3 ноября, 23:27

      Про университет - весьма ЗАТЕЙЛИВО получилось пошутить !))

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