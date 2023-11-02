Защитник «Сочи» Литвинов назвал двух главных симулянтов РПЛ

Футболист «Сочи» Вячеслав Литвинов рассказал о сложностях в игре против Александра Соболева и Николая Комличенко.
– Играл против Соболева. По касательной его раз тронул в штрафной – а он упал, будто убили. И давать тут пенальти… Не понимаю таких вещей.
Мяч скачет, Соболев не прям уже забивает. Давать пенальти за то, что как-то провел по человеку рукой? Задел ты соперника в столкновении, упал он – понятно. А так чуть чиркнул – и сразу пенальти?
– Соболев маэстро таких эпизодов.
– Молодец, да. Как и Комличенко.
- Соболев выступает за «Спартак», Комличенко – за «Ростов».
- Оба играют за сборную России.
Источник: Sport24