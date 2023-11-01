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    В ЦСКА рассказали об опасениях по поводу поля в Воронеже

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о беспокойстве клуба, связанным с качеством газона на домашнем стадионе «Факела» в Воронеже. Команды сыграют на нем в 15-м туре РПЛ 11 ноября.

    «Безусловно, мы следим за ситуацией с оценкой комиссией качества газона в Воронеже. В первую очередь, поле беспокоит из‑за потенциальной угрозы здоровью футболистов. Хотя, конечно, влияние на качество футбола также очевидно. Ситуация для нас, по сути, отзеркаливает события двухмесячной давности: тогда мы провели матч на неподготовленном газоне стадиона «Фишт», после чего комиссия постановила, что пока поле не выздоровеет, матчи на нем проводиться не будут.

    Сейчас же нам игра только предстоит, и мы предполагаем, что в РПЛ будут руководствоваться той же логикой, которой коллеги следовали и в прошлый раз», – сказал Брейдо.

    • Резервным стадионом воронежского клуба является «РЖД Арена» в Москве.
    • «Факел» 28 октября обыграл в 13-м туре РПЛ дома «Спартак» (2:0). После игры футболисты и тренер красно-белых раскритиковал качество поля на стадионе в Воронеже.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.11.2023 11:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12633

      BRO_football 1 ноября, 20:48

      Играть нормально научитесь! Если ноги кривые, то так и скажите! И не надо газон во всём винить.

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      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная 1 ноября, 13:26

      О чем шумиха. В Воронеже сказали, что поле отличное и для всех одинаковое.

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