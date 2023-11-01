В ЦСКА рассказали об опасениях по поводу поля в Воронеже

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о беспокойстве клуба, связанным с качеством газона на домашнем стадионе «Факела» в Воронеже. Команды сыграют на нем в 15-м туре РПЛ 11 ноября.

«Безусловно, мы следим за ситуацией с оценкой комиссией качества газона в Воронеже. В первую очередь, поле беспокоит из‑за потенциальной угрозы здоровью футболистов. Хотя, конечно, влияние на качество футбола также очевидно. Ситуация для нас, по сути, отзеркаливает события двухмесячной давности: тогда мы провели матч на неподготовленном газоне стадиона «Фишт», после чего комиссия постановила, что пока поле не выздоровеет, матчи на нем проводиться не будут.

Сейчас же нам игра только предстоит, и мы предполагаем, что в РПЛ будут руководствоваться той же логикой, которой коллеги следовали и в прошлый раз», – сказал Брейдо.