Сборная России поздравила Мартинеса с завоеванием приза Льва Яшина

Пресс-служба сборной России поздравила голкипера «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса с получением приза Льва Яшина.

«Приз великого Льва Ивановича Яшина лучшему голкиперу года достался Эмилиано Мартинесу на церемонии вручения «Золотого мяча». Поздравляем», – говорится в сообщении.