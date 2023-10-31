Сборная России поздравила Мартинеса с завоеванием приза Льва Яшина

Пресс-служба сборной России поздравила голкипера «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса с получением приза Льва Яшина.
«Приз великого Льва Ивановича Яшина лучшему голкиперу года достался Эмилиано Мартинесу на церемонии вручения «Золотого мяча». Поздравляем», – говорится в сообщении.
- 31-летний аргентинец стал обладателем приза по итогам сезона-2022/2023, где он стал чемпионом мира.
- Номинантами на приз также были Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Яссин Буну («Севилья»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»), Доминик Ливакович («Фенербахче»), Тибо Куртуа («Реал»), Марк-Андре Тер Штеген («Барселона») и Арон Рамсдейл («Арсенал»).
Источник: Телеграм-канал Сборная России по футболу