Стало известно, о чем спорили Холанд и Гвардиола после победы в дерби Манчестера

В Англии расшифровали суть диалога между Эрлингом Холандом и Хосепом Гвардиолой по окончании матча 10-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
- «Сити» выиграл со счетом 3:0.
- Норвежский форвард забил 2 гола и сделал ассист.
Когда Холанд шел в раздевалку после финального свистка, Гвардиола подошел к нему и стал обсуждать один из ударов нападающего.
Судя по жестам тренера и игрока, речь шла об ударе головой в первом тайме, который отразил вратарь «Юнайтед» Андре Онана.
По мнению Гвардиолы, Холанду следовало направить мяч в другую часть ворот, а не вкладывать в удар большую силу. Эрлинг с этим не согласился.
Источник: BBC