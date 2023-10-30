Стало известно, о чем спорили Холанд и Гвардиола после победы в дерби Манчестера

В Англии расшифровали суть диалога между Эрлингом Холандом и Хосепом Гвардиолой по окончании матча 10-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«Сити» выиграл со счетом 3:0.

Норвежский форвард забил 2 гола и сделал ассист.

Когда Холанд шел в раздевалку после финального свистка, Гвардиола подошел к нему и стал обсуждать один из ударов нападающего.

Судя по жестам тренера и игрока, речь шла об ударе головой в первом тайме, который отразил вратарь «Юнайтед» Андре Онана.

По мнению Гвардиолы, Холанду следовало направить мяч в другую часть ворот, а не вкладывать в удар большую силу. Эрлинг с этим не согласился.