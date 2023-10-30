Глушаков ответил, сохраняет ли «Спартак» шансы на чемпионство

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил текущие результаты московской команды и перспективы до конца сезона.

«Хороший результат – это первое место и второе, которое раньше давало путeвку в Лигу чемпионов. Всe, что ниже, для «Спартака» – провал. Это нормально, все это понимают.

«Спартак» – великая и народная команда, они привыкли быть наверху таблицы. Но бывает такое, что в команде недопонимание или разочарование, не идeт результат.

Во всех командах такое бывает, это нормально. К сожалению, сейчас у них такая ситуация.

Чемпионство в этом сезоне? В футболе всякое бывает. Математически не всe потеряно, впереди много игр.

Впереди нас ждeт вторая часть чемпионата, которая иногда играет злую шутку со многими командами, а другие набирают хорошую форму. Я бы не стал хоронить «Спартак», – сказал Глушаков.