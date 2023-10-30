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  • Глушаков ответил, сохраняет ли «Спартак» шансы на чемпионство

Глушаков ответил, сохраняет ли «Спартак» шансы на чемпионство

30 октября 2023, 18:22
5

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил текущие результаты московской команды и перспективы до конца сезона.

«Хороший результат – это первое место и второе, которое раньше давало путeвку в Лигу чемпионов. Всe, что ниже, для «Спартака» – провал. Это нормально, все это понимают.

«Спартак» – великая и народная команда, они привыкли быть наверху таблицы. Но бывает такое, что в команде недопонимание или разочарование, не идeт результат.

Во всех командах такое бывает, это нормально. К сожалению, сейчас у них такая ситуация.

Чемпионство в этом сезоне? В футболе всякое бывает. Математически не всe потеряно, впереди много игр.

Впереди нас ждeт вторая часть чемпионата, которая иногда играет злую шутку со многими командами, а другие набирают хорошую форму. Я бы не стал хоронить «Спартак», – сказал Глушаков.

  • «Спартак» набрал 20 очков в 13 турах РПЛ.
  • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (5)
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pasha-ansh@mail.ru
1698682370
кто вообще придумал что Спартак народная команда- это днище
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Garrincha58
1698685607
блин меня просто бесит когда их называют великими объясните в чём их величие в СССР да они были одними из грандов, а что сейчас? ничего просто пшик и всё Глушаков наверное и себя считает звездой, а он даже до звездульки не дорос
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erybov1965
1698686704
Если,ничего в корне не изменить,то на данный момент- таких усилий,хватит только максимум, на пятое место.
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шахта Заполярная
1698689291
Мое мнение, надо сказать Абаскалю "спасибо" и отправить домой. Что то мне подсказывает лучше в Спартаке уже не будет. У него нет авторитета в команде.
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