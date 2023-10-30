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    Сборная Египта готова в будущем вновь сыграть с Россией

    Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар заявил о желании провести еще один товарищеский матч со сборной России.

    «Конечно, мы бы хотели провести еще один товарищеский матч со сборной России. Это возможно в будущем, но пока мы не обсуждали это с коллегами из РФС», – сказал Эль-Аттар.

    • Напомним, в сентябре египетская олимпийская команда провела два матча со сборной России. Первая встреча завершилась ничьей (1:1), во второй игре победа досталась египтянам (2:1).
    • Другой состав российской сборной в сентябре сыграл вничью с Катаром (1:1).

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    30.10.2023 13:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6102

      Эном айс 30 октября, 13:44

      А место проведения? На плавучем доке в Баренцевом море ?
      Такими темпами.

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