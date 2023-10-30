Сборная Египта готова в будущем вновь сыграть с Россией

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар заявил о желании провести еще один товарищеский матч со сборной России.

«Конечно, мы бы хотели провести еще один товарищеский матч со сборной России. Это возможно в будущем, но пока мы не обсуждали это с коллегами из РФС», – сказал Эль-Аттар.