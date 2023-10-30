Сборная Египта готова в будущем вновь сыграть с Россией

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар заявил о желании провести еще один товарищеский матч со сборной России.
«Конечно, мы бы хотели провести еще один товарищеский матч со сборной России. Это возможно в будущем, но пока мы не обсуждали это с коллегами из РФС», – сказал Эль-Аттар.
- Напомним, в сентябре египетская олимпийская команда провела два матча со сборной России. Первая встреча завершилась ничьей (1:1), во второй игре победа досталась египтянам (2:1).
- Другой состав российской сборной в сентябре сыграл вничью с Катаром (1:1).
Источник: «Спорт-экспресс»