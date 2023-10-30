Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    3 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    • Главная
    • Новости
    • Инфантино прокомментировал события, приведшие к срыву матча «Марсель» – «Лион»

    Инфантино прокомментировал события, приведшие к срыву матча «Марсель» – «Лион»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что событиям, которые произошли до матча 10-го тура чемпионата Франции «Марсель» – «Лион», не место в футболе. Игра не состоялась из-за нападения на автобус гостей. Главный тренер гостей Фабио Гроссо пострадал при атаке на транспортное средство команды.

    «В футболе абсолютно нет места насилию как на поле, так и за его пределами. Таким событиям, которые произошли в Марселе, нет места в нашем спорте и в нашем обществе. Я призываю компетентные органы обеспечить принятие надлежащих мер. В футболе все без исключения должны быть в безопасности, чтобы наслаждаться этим видом спорта», – написал Инфантино.

    • «Марсель» занимает девятое место в чемпионате Франции, команда набрала 12 очков.
    • «Лион» идет на последнем, 18-м месте с тремя очками.

    Новости по теме
    Как сейчас выглядит тренер «Лиона», которому фанаты бутылкой разбили лицо: он чуть не лишился глаза
    «Марсель» прокомментировал события вокруг матча с «Лионом»
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.10.2023 12:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+