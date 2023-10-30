Инфантино прокомментировал события, приведшие к срыву матча «Марсель» – «Лион»

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что событиям, которые произошли до матча 10-го тура чемпионата Франции «Марсель» – «Лион», не место в футболе. Игра не состоялась из-за нападения на автобус гостей. Главный тренер гостей Фабио Гроссо пострадал при атаке на транспортное средство команды.

«В футболе абсолютно нет места насилию как на поле, так и за его пределами. Таким событиям, которые произошли в Марселе, нет места в нашем спорте и в нашем обществе. Я призываю компетентные органы обеспечить принятие надлежащих мер. В футболе все без исключения должны быть в безопасности, чтобы наслаждаться этим видом спорта», – написал Инфантино.