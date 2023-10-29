Ивич назвал лучшего игрока ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги матча с ЦСКА.

Краснодарцы уступили со счетом 0:1, потерпев первое поражение в сезоне РПЛ.

– Учитывая, что из основных центральных защитников был только один Мойзес, не слишком ли спокойно вы играли?

– Это не был наш план, не хотели играть осторожно. В плане первого тайма – не полностью удовлетворены действиями игроков. Они не всегда выполняют установки, не всегда получается. Люди не машины, они совершают ошибки.

– Была ли попытка отзеркалить схему ЦСКА? Не пытались ли играть в три центральных защитника?

– В плане тактики есть много вопросов. У соперника два игрока впереди, логично играть три на три. Это решение не принимается тренерами. В плане этих тактик мы создали много шансов. Мы пропустили после одной ошибки. По поводу этой игры – футболисты показали желание, я удовлетворен этим.

– Согласны, что лучший игрок матча – Акинфеев?

– Чалов провел хорошую игру, он показал, что он качественный игрок. Но вратарь ЦСКА – лучший игрок матча.