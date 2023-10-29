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  • Хави объяснил результативность Беллингема – это не понравилось фанатам «Реала»

Хави объяснил результативность Беллингема – это не понравилось фанатам «Реала»

29 октября 2023, 11:20
12

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о результативности полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

«Отличный игрок, но ему везет: мяч валится к нему, отскакивает. В то же время Беллингем полностью уверен в себе», – сказал Хави.

Болельщики «Реала» обрушились на Хави с негативными комментариями: они не согласны, что результативность Беллингема обусловлена фартом.

  • Англичанин накануне принес победу «Реалу» (2:1) в Эль Класико против «Барселоны».
  • Игрок стоит 150 миллионов евро.
  • Он пришел в «Реал» летом из «Боруссии» Д.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Барселона Беллингем Джуд Хави
Комментарии (12)
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JIEGEHDA
1698571038
Первый гол . Попал . До этого гола у реала было целый 0.5 момента )) второй гол не смог обработать мяч Модрич и мяч полетел к Беллингему а не за пределы поля . Конечно так можно и каждый момент подставить мол а если так а если не так. Но факт есть факт . За 80 минут матча Реал был никакой , учитывая тот факт что у Барсы после травмы только вернулись Лева и Рафинья. Не играли Де Йонг , ***** и Кунде . Все они основные игроки на минуту) ждать результатов от Барсы глупо когда у тебя в нападение Надежда на 16-го Ямаля , или на супер форварда Торреса . Но и так Барса вытягивает результаты и делает игру .
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bulls27
1698664574
Хави надо было покупать Холланда или Беллингема . А ты швали накупил ...
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