Хави объяснил результативность Беллингема – это не понравилось фанатам «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о результативности полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

«Отличный игрок, но ему везет: мяч валится к нему, отскакивает. В то же время Беллингем полностью уверен в себе», – сказал Хави.

Болельщики «Реала» обрушились на Хави с негативными комментариями: они не согласны, что результативность Беллингема обусловлена фартом.