Хави объяснил результативность Беллингема – это не понравилось фанатам «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о результативности полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.
«Отличный игрок, но ему везет: мяч валится к нему, отскакивает. В то же время Беллингем полностью уверен в себе», – сказал Хави.
Болельщики «Реала» обрушились на Хави с негативными комментариями: они не согласны, что результативность Беллингема обусловлена фартом.
- Англичанин накануне принес победу «Реалу» (2:1) в Эль Класико против «Барселоны».
- Игрок стоит 150 миллионов евро.
- Он пришел в «Реал» летом из «Боруссии» Д.