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    • Хави объяснил результативность Беллингема – это не понравилось фанатам «Реала»

    Хави объяснил результативность Беллингема – это не понравилось фанатам «Реала»

    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о результативности полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

    «Отличный игрок, но ему везет: мяч валится к нему, отскакивает. В то же время Беллингем полностью уверен в себе», – сказал Хави.

    Болельщики «Реала» обрушились на Хави с негативными комментариями: они не согласны, что результативность Беллингема обусловлена фартом.

    • Англичанин накануне принес победу «Реалу» (2:1) в Эль Класико против «Барселоны».
    • Игрок стоит 150 миллионов евро.
    • Он пришел в «Реал» летом из «Боруссии» Д.

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    Источник: Mundo Deportivo

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