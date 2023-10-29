Хави объяснил результативность Беллингема – это не понравилось фанатам «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о результативности полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

«Отличный игрок, но ему везет: мяч валится к нему, отскакивает. В то же время Беллингем полностью уверен в себе», – сказал Хави.

Болельщики «Реала» обрушились на Хави с негативными комментариями: они не согласны, что результативность Беллингема обусловлена фартом.

Англичанин накануне принес победу «Реалу» (2:1) в Эль Класико против «Барселоны».

Игрок стоит 150 миллионов евро.

Он пришел в «Реал» летом из «Боруссии» Д.

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