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    • Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Ростова»

    Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Ростова»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Ростовом». Московская команда проиграла со счетом 0:1.

    – Абсолютно недовольны тем, как начали. Третья минута игры, мы не имеем права так играть в своей штрафной. По организации, по структуре, по игре в обороне всей команды. Такое ощущение, что этот гол внес сумятицу в головы наших игроков. Будем разбираться, исправлять. Первый тайм у нас не получился совсем. Есть итоговый результат, его надо принимать. Понятно, что мы расстроены, недовольны и нацеливались на другое. Это надо пережить и двигаться дальше.

    – С чем связана замена Пиняева, и оправдала ли она себя?

    – Оправдала, потому что Миранчук начал разгонять атаки из глубины.

    – Как вы сегодня оцениваете игру?

    – Моменты были, надо было забивать. Но футбол состоит не только в моментах, где мы с мячом, но и когда мы без мяча. Организация игры в этом компоненте вызывает вопросы, хотя мы акцентировали на этом внимание.

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    Источник: «Матч ТВ»

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