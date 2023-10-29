Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Ростова»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Ростовом». Московская команда проиграла со счетом 0:1.

– Абсолютно недовольны тем, как начали. Третья минута игры, мы не имеем права так играть в своей штрафной. По организации, по структуре, по игре в обороне всей команды. Такое ощущение, что этот гол внес сумятицу в головы наших игроков. Будем разбираться, исправлять. Первый тайм у нас не получился совсем. Есть итоговый результат, его надо принимать. Понятно, что мы расстроены, недовольны и нацеливались на другое. Это надо пережить и двигаться дальше.

– С чем связана замена Пиняева, и оправдала ли она себя?

– Оправдала, потому что Миранчук начал разгонять атаки из глубины.

– Как вы сегодня оцениваете игру?

– Моменты были, надо было забивать. Но футбол состоит не только в моментах, где мы с мячом, но и когда мы без мяча. Организация игры в этом компоненте вызывает вопросы, хотя мы акцентировали на этом внимание.