Хави подвел положительный итог проигранного Эль Класико

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался после матча 11-го тура Примеры против «Реала» (1:2).

Каталонцы пропустили гол на 90+2 минуте.

Теперь «Барса» отстает от 1-го места на 4 очка.

Его занимает «Реал».

«Мы доминировали в течение часа. Чтобы забить, нам нужно пять-шесть моментов. «Реалу» хватило трех моментов, чтобы забить дважды. Нам не хватило реализации. Этот матч должны были выиграть мы.

«Барселона» провела хороший матч. По ходу встречи казалось, что «Реал» доволен ничьей. Результат для нас очень плохой. Однако мы продвинулись в качестве футбола«, – сказал Хави.