Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Хави подвел положительный итог проигранного Эль Класико

    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался после матча 11-го тура Примеры против «Реала» (1:2).

    • Каталонцы пропустили гол на 90+2 минуте.
    • Теперь «Барса» отстает от 1-го места на 4 очка.
    • Его занимает «Реал».

    «Мы доминировали в течение часа. Чтобы забить, нам нужно пять-шесть моментов. «Реалу» хватило трех моментов, чтобы забить дважды. Нам не хватило реализации. Этот матч должны были выиграть мы.

    «Барселона» провела хороший матч. По ходу встречи казалось, что «Реал» доволен ничьей. Результат для нас очень плохой. Однако мы продвинулись в качестве футбола«, – сказал Хави.

    Новости по теме
    Винисиус провоцировал фанатов «Барсы» – Анчелотти пришлось его уводить за руку
    Невероятная статистика Беллингема в «Реале»: он близок к тому, чтобы обойти Криштиану
    Гави заплакал после проигранного Эль Класико 2
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:12
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2029

      Artemka444 25 минут назад

      Должны, но в следующей игре

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2337

      Бриг 50 минут назад

      Доминировали, доминировали... Это отмазки слабых команд, не умеющих использовать моменты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22194

      Cleaner 1 час назад

      Положительный итог - это то, что РАДУЖНАЯ Барселона проиграла...)))

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+