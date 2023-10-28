Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Вероны», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ювентус»: Щенсный, Бремер, Гатти, Ругани, Локателли, Костич, Маккени, Веа, Рабьо, Влахович, Кин.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри

«Верона»: Монтито, Дойг, Фараони, Мангани, Терраччано, Давидович, Онгла, Дуда, Фолоруншо, Дюрич, Бонаццоли.

Главный тренер: Марко Барони

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ювентус» – «Верона»