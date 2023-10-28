Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • «Слабый человек, не умеющий достойно проигрывать»: Асхабадзе – об Абаскале

    «Слабый человек, не умеющий достойно проигрывать»: Асхабадзе – об Абаскале

    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю после матча 13-го тура РПЛ (2:0).

    • Испанец пожаловался после игры на поле.
    • «Спартак» пропустил дважды во 2-м тайме.
    • Асхабадзе ранее работал в «Спартаке».

    – А вот что сказал Гильермо Абаскаль после матча: «При таком состоянии поля, в таких условиях, «Факел», наверное, лучшая команда в чемпионате».

    – Меня такие слова не коробят. Это все отговорки. Скажу даже больше: это слова слабого человека, который не умеет достойно проигрывать. Повлиять на погоду никто не может!

    Новости по теме
    Игрок «Факела» ответил на претензии «Спартака» к полю 2
    Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Факела» 4
    Абаскаль обвинил игроков «Спартака» в голах от «Факела» 11
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:28
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +788

      timon2401 20 секунд назад

      и в чем Абаскаль не прав то?))) играть в таком болоте могут играть только те кто в нем постоянно тренеруются..и нельзя допускать игр на таком поле по определению

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      [email protected] 9 минут назад

      Абосраль ищет отмазы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      Napaleon Banapart 13 минут назад

      Да просто он таких полей не видел. Воронеж не Андалуссия. Он задачу поставил соперника разобрал тактические фишки пременил но что то пошло не так...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      TIMOTHY > Napaleon Banapart 8 минут назад

      Усы не спасли его в этот раз)) к сегодняшнему дню нужна была борода)

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+