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  • «Слабый человек, не умеющий достойно проигрывать»: Асхабадзе – об Абаскале

«Слабый человек, не умеющий достойно проигрывать»: Асхабадзе – об Абаскале

28 октября 2023, 19:28
25

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю после матча 13-го тура РПЛ (2:0).

  • Испанец пожаловался после игры на поле.
  • «Спартак» пропустил дважды во 2-м тайме.
  • Асхабадзе ранее работал в «Спартаке».

– А вот что сказал Гильермо Абаскаль после матча: «При таком состоянии поля, в таких условиях, «Факел», наверное, лучшая команда в чемпионате».

– Меня такие слова не коробят. Это все отговорки. Скажу даже больше: это слова слабого человека, который не умеет достойно проигрывать. Повлиять на погоду никто не может!

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Факел Абаскаль Гильермо Асхабадзе Роман
Комментарии (25)
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Napaleon Banapart
1698511404
Да просто он таких полей не видел. Воронеж не Андалуссия. Он задачу поставил соперника разобрал тактические фишки пременил но что то пошло не так...
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pasha-ansh@mail.ru
1698511659
Абосраль ищет отмазы
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timon2401
1698512181
и в чем Абаскаль не прав то?))) играть в таком болоте могут только те кто в нем постоянно тренеруются..и нельзя допускать игр на таком поле по определению
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ziborock
1698512360
Вспоминаем слова Асхабадзе 3 года назад: " Клуб сильно беспокоит ситуация с Центральным стадионом профсоюзов в целом, начиная с условий для болельщиков на трибунах и заканчивая качеством поля, за которые отвечает руководство стадиона согласно контракта, и за это мы платим немалые деньги вовремя, погасив все долги предыдущего руководства. Наши болельщики и команда заслуживают большего, добросовестного отношения к стадиону в плане подготовки к официальным матчам: уборки как таковой нет, за полем не ухаживали все эти месяцы во время паузы, и это элементарное неуважение к своим обязательствам. Мы приносим извинения всем болельщикам за такое качество арены." Асхабадзе не только "слабый" но и "peace, door, ball", за 3 года не сделал ни буя!
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rash1959
1698513101
и это пид.. кормился со спартаковского стола...
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k611
1698513876
Ну поле то действительно в безобразном состоянии.
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erybov1965
1698514642
Еще могу добавить,что есть люди,которые не умеют даже выигрывать достойно.Хотел бы я услышать его,если бы "Факел" не смог выиграть.Но это я думаю,скоро.
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Snek
1698515839
Кто там из свиней писал, что якобы Карпин ищет отговорки? На Абаскаля пробовали посмотреть?
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СПбМерлин
1698519151
Тренер из Испании, отправляясь в Россию, должен учитывать погоду в этой стране.
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BRO_football
1698528006
Как говорится, плохому танцору всегда что-то мешает! То поле, то судьи, то погода, то сами футболисты. Только сам Абаскаль не виноват!
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