«Слабый человек, не умеющий достойно проигрывать»: Асхабадзе – об Абаскале

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю после матча 13-го тура РПЛ (2:0).

Испанец пожаловался после игры на поле.

«Спартак» пропустил дважды во 2-м тайме.

Асхабадзе ранее работал в «Спартаке».

– А вот что сказал Гильермо Абаскаль после матча: «При таком состоянии поля, в таких условиях, «Факел», наверное, лучшая команда в чемпионате».

– Меня такие слова не коробят. Это все отговорки. Скажу даже больше: это слова слабого человека, который не умеет достойно проигрывать. Повлиять на погоду никто не может!