Стали известны стартовые составы на матч 13 тура РПЛ, в котором сыграют «Крылья Советов» и «Оренбург». Игра состоится 28 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Иванисеня, Витюгов, Ежов, Салтыков, Гарре, Шитов.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Сиваков, Перес, Адамов, Башич, Флорентин, Михайлов, Мансилья, Вера, Воробьев.

Главный тренер: Давид Деограсия