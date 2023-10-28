Стали известны стартовые составы на матч 13 тура РПЛ, в котором сыграют «Крылья Советов» и «Оренбург». Игра состоится 28 октября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Иванисеня, Витюгов, Ежов, Салтыков, Гарре, Шитов.
Главный тренер: Игорь Осинькин
«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Сиваков, Перес, Адамов, Башич, Флорентин, Михайлов, Мансилья, Вера, Воробьев.
Главный тренер: Давид Деограсия
Источник: Бомбардир