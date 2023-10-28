Стали известны стартовые составы на матч «Факела» против «Спартака» в рамках 13 тура РПЛ. Игра состоится 28 октября, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Факел»: Беленов, Аппаев, Макаров, Якимов, Магаль, Кудряшов, Альшин, Квеквескири, Божин, Мастерной, Брызгалов.

Главный тренер: Сергей Ташуев

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Денисов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Бонгонда, Зиньковский, Соболев.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль