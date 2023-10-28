Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Спартака», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября в 14:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Факел»: Беленов Аппаев, Макаров, Якимов, Магаль, Кудряшов, Альшин, Квеквескири, Божин, Мастерной, Брызгалов.
Главный тренер: Сергей Ташуев
«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Денисов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Бонгонда, Зиньковский, Соболев.
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Факел» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»