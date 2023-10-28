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    • «Факел» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023

    «Факел» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Спартака», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября в 14:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Факел»: Беленов Аппаев, Макаров, Якимов, Магаль, Кудряшов, Альшин, Квеквескири, Божин, Мастерной, Брызгалов.

    Главный тренер: Сергей Ташуев

    «Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Денисов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Бонгонда, Зиньковский, Соболев.

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Факел» – «Спартак»

    Факел-Спартак смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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