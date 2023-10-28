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Вратарь «Эгриси» будет тренироваться в «Ростове»

28 октября 2023, 09:18

Куратор «Эгриси» Василий Уткин рассказал о приглашении в «Ростов» голкипера его медиакоманды Алексея Клюкина.

– Сейчас мы как бронзовые призеры [Медиалиги] получили право сыграть на зимнем Кубке ФНЛ. Я правда не знаю, как у нас это получится. Конечно, очень хочется, но у нас многие ребята работают.

Раскрою небольшой секрет… Это не просмотр моего футболиста в этом клубе, это доброта и, в общем, желание Виталия Кафанова, который давний друг «Эгриси».

– В «Ростов» кого-то отдал?

– Не отдал, просто сейчас пригласили нашего вратаря потренироваться неделю в «Ростове». Еще раз говорю, это не просмотр в «Ростове».

– Это тот парнишка, который вытащил серию пенальти с 2Drots?

– Да, в частности. И отчасти по моей просьбе, но тем не менее он не может отпроситься с работы.

– А где он работает?

– Он работает тренером в одной из многочисленных детских московских школ, тренирует вратарей и с большим удовольствием этим занимается. Он совсем не богатый парень и для него потеря работы... Конечно же, ему очень хотелось бы съездить, но это будет очень сложная потеря.

– Это повышение квалификации.

– Совершенно верно, но его работу тоже должен кто-то делать в это время.

Я без малейших претензий, потому что у всякого человека свои условия на работе. Я просто говорю, что одного человека на неделю отпросить с работы – очень сложная задача, а тут целую команду.

Я пока не знаю, как у меня это получится. Ну и потом, если сейчас «Эгриси» раздербанят, – не то чтобы к этому шло, но я чувствую это алчное дыхание со сторон – необходимости в этом не будет.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Ростов Уткин Василий
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