В субботу, 28 октября, «Бавария» на своем поле сыграет с «Дармштадтом». Игра состоится в рамках 9 тура чемпионата Германии по футболу и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Бавария»

Команда идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. «Бавария» в восьми матчах чемпионата Германии выиграла в шести матчах, в двух поединках сыграла вничью. Подопечные Томаса Тухеля отличились 26 голами, но при этом пропустили 7 мячей. Отметим, мюнхенцы на два балла отстают от лидирующего «Байера».

«Дармштадт»

Команда занимает двенадцатое место в турнирной таблице. «Дармштадт» в восьми матчах Бундеслиги выиграла два матча, в одной встрече сыграла вничью и потерпела пять поражений. Команда забила 13 голов, но при этом пропустила 22 мяча.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 11 матчей, в которых «Бавария» выиграла в девяти встречах, а «Дармштадт» победил в одной встрече. Один поединок команд закончился ничьей.

Прогноз на матч «Бавария» – «Дармштадт»

В предстоящей встрече, на наш взгляд, победа «Баварии» очевидна. Подопечные Томаса Тухеля выиграют эту встречу с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.08), тотал больше 2.5 (1.17).