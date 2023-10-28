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    • «Бавария» – «Дармштадт»: прогноз на матч 9 тура Бундеслиги, 28 октября

    «Бавария» – «Дармштадт»: прогноз на матч 9 тура Бундеслиги, 28 октября

    В субботу, 28 октября, «Бавария» на своем поле сыграет с «Дармштадтом». Игра состоится в рамках 9 тура чемпионата Германии по футболу и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Бавария»

    Команда идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. «Бавария» в восьми матчах чемпионата Германии выиграла в шести матчах, в двух поединках сыграла вничью. Подопечные Томаса Тухеля отличились 26 голами, но при этом пропустили 7 мячей. Отметим, мюнхенцы на два балла отстают от лидирующего «Байера».

    «Дармштадт»

    Команда занимает двенадцатое место в турнирной таблице. «Дармштадт» в восьми матчах Бундеслиги выиграла два матча, в одной встрече сыграла вничью и потерпела пять поражений. Команда забила 13 голов, но при этом пропустила 22 мяча.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 11 матчей, в которых «Бавария» выиграла в девяти встречах, а «Дармштадт» победил в одной встрече. Один поединок команд закончился ничьей.

    Прогноз на матч «Бавария» – «Дармштадт»

    В предстоящей встрече, на наш взгляд, победа «Баварии» очевидна. Подопечные Томаса Тухеля выиграют эту встречу с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.08), тотал больше 2.5 (1.17).

    Источник: Бомбардир

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