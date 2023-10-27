Вице-спикер Госдумы высказал пожелание по следующему тренеру «Спартака»

Александр Жуков, депутат Госдумы РФ и болельщик «Спартака», хочет, чтобы команду возглавил россиянин.

«Если говорить о пропуске Соболевым командного завтрака, мы не знаем, что там было на самом деле. В команде один нападающий, и тот играет через раз. Странно, так как «Спартак» укомплектован во всех линиях, а тут всего один форвард.

Что касается возможного возвращения Станислава Черчесова, я всегда за то, чтобы команду тренировали россияне. Особенно если это истинные спартаковцы», – сказал Жуков, посещающий матчи команды.