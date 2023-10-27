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  • Вице-спикер Госдумы высказал пожелание по следующему тренеру «Спартака»

Вице-спикер Госдумы высказал пожелание по следующему тренеру «Спартака»

27 октября 2023, 21:49
12

Александр Жуков, депутат Госдумы РФ и болельщик «Спартака», хочет, чтобы команду возглавил россиянин.

«Если говорить о пропуске Соболевым командного завтрака, мы не знаем, что там было на самом деле. В команде один нападающий, и тот играет через раз. Странно, так как «Спартак» укомплектован во всех линиях, а тут всего один форвард.

Что касается возможного возвращения Станислава Черчесова, я всегда за то, чтобы команду тренировали россияне. Особенно если это истинные спартаковцы», – сказал Жуков, посещающий матчи команды.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (12)
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VVM1964
1698434432
А может лучше вам депутатам ГОСУДАРСТВЕННЫМИ делами заняться ??? Впрочем - НЕТ, лучше действительно высказывайте свои мнения, это не так дорого народу обходится !!! (((
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ivany4
1698435363
Приближается очередной тур РПЛ и игра Спартака в пристальном внимание не только "друзей", с которыми и врагов не надо, но и "ласковых врагов". Вот и потекло овно по медиа трубам.))
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timon2401
1698439471
вот странно товарищи из госдумы рассуждают..будем поднимать российский автопром для россиян, но сами будем ездить на мерседесах, лучшие тренеры в Европе, но наших пускай тренеруют наши..и не важно что бестолковые, главное "наши"
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portero
1698477157
Разве Абаскаля уже уволили???? И каким местом Черчес лучше, усы красивее???
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яцык
1698572494
Юран готовся
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Каратель помойников
1698593416
Может депутаты будут своим делом заниматься? А то довольно часто кажется что туда просто за баблом приходят
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Бобссон
1698595765
В Думе больше заняться нечем??? Все вопросы порешали???
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