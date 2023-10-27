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    • Вице-спикер Госдумы высказал пожелание по следующему тренеру «Спартака»

    Вице-спикер Госдумы высказал пожелание по следующему тренеру «Спартака»

    Александр Жуков, депутат Госдумы РФ и болельщик «Спартака», хочет, чтобы команду возглавил россиянин.

    «Если говорить о пропуске Соболевым командного завтрака, мы не знаем, что там было на самом деле. В команде один нападающий, и тот играет через раз. Странно, так как «Спартак» укомплектован во всех линиях, а тут всего один форвард.

    Что касается возможного возвращения Станислава Черчесова, я всегда за то, чтобы команду тренировали россияне. Особенно если это истинные спартаковцы», – сказал Жуков, посещающий матчи команды.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    27.10.2023 21:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6348

      Питерский князь 2 часа назад

      Пусть Элтон Джон возглавит.
      Хоть костюмы будут подобающие имиджу клуба.
      :)))

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      Рейтинг: +781

      timon2401 4 часа назад

      вот странно товарищи из госдумы рассуждают..будем поднимать российский автопром для россиян, но сами будем ездить на мерседесах, лучшие тренеры в Европе, но наших пускай тренеруют наши..и не важно что бестолковые, главное "наши"

      0
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      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 > timon2401 3 часа назад

      Да только наши должны тренировать российские клубы. и игроки тоже сейчас должны быть российскими, мы не где не играем, и зачем нам залетные смазные, вот когда выйдем в европу тогда и покупайте Месси и ему подобных вот тогда они нужны будут

      0
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      Рейтинг: +1518

      Айболид 4 часа назад

      Не первый раз такая заинтересованность . ГД за Спартак выходит ?

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      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 > Айболид 3 часа назад

      Голова болит, ведь там тоже видят, что ПРОМКВАС все скупил, и смазных и медальки и паспртины для залетных смазных

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      Рейтинг: +12006

      ivany4 5 часов назад

      Приближается очередной тур РПЛ и игра Спартака в пристальном внимание не только "друзей", с которыми и врагов не надо, но и "ласковых врагов". Вот и потекло овно по медиа трубам.))

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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 5 часов назад

      А может лучше вам депутатам ГОСУДАРСТВЕННЫМИ делами заняться ??? Впрочем - НЕТ, лучше действительно высказывайте свои мнения, это не так дорого народу обходится !!! (((

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