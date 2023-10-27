Вице-спикер Госдумы высказал пожелание по следующему тренеру «Спартака»

Пусть Элтон Джон возглавит.
Хоть костюмы будут подобающие имиджу клуба.
:)))
Александр Жуков, депутат Госдумы РФ и болельщик «Спартака», хочет, чтобы команду возглавил россиянин.
«Если говорить о пропуске Соболевым командного завтрака, мы не знаем, что там было на самом деле. В команде один нападающий, и тот играет через раз. Странно, так как «Спартак» укомплектован во всех линиях, а тут всего один форвард.
Что касается возможного возвращения Станислава Черчесова, я всегда за то, чтобы команду тренировали россияне. Особенно если это истинные спартаковцы», – сказал Жуков, посещающий матчи команды.
- Гильермо Абаскаль тренирует «Спартак» больше года.
- Его контракт действует до 2025 года.
- Команда идет в РПЛ 4-й.