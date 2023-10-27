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    В РФС оценили вероятность участия России в ЧМ-2026

    Член исполкома, вице-президент РФС Денис Соловьев не видит предпосылок для участия России в чемпионате мира-2026.

    – У вас есть ощущение, что вслед за ЧМ-2022, Евро-2024 мы пропустим и ЧМ-2026?

    – Не вижу объективных возможностей для того, чтобы мы в нем принимали участие. В жизни есть место чуду, но объективных возможностей я не вижу.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • Бан длится с февраля 2022 года.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    27.10.2023 17:55
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