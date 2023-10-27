В РФС оценили вероятность участия России в ЧМ-2026

Он чо, прогнозирует СВО до 2026 ?
Член исполкома, вице-президент РФС Денис Соловьев не видит предпосылок для участия России в чемпионате мира-2026.
– У вас есть ощущение, что вслед за ЧМ-2022, Евро-2024 мы пропустим и ЧМ-2026?
– Не вижу объективных возможностей для того, чтобы мы в нем принимали участие. В жизни есть место чуду, но объективных возможностей я не вижу.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
- Бан длится с февраля 2022 года.
- Сборная России проводит только товарищеские матчи.