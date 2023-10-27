Акинфеев считает ошибки нормой

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не считает ошибки проблемой.
«Подчеркиваю: ошибаются все. И это нормально. Но важно вставать с колен и щелкнуть по носу тем, кто занимался травлей. Не на того напали.
Надо жить, улыбаться, смеяться, плакать, рыдать. Ошибаться и исправлять ошибки. «Учитесь на чужих ошибках» – еще одна фраза, которая меня веселит.
Многие ли научились на чужих ошибках? Не думаю.
Поэтому ошибайтесь, поднимайтесь и идите вперед», – сказал Акинфеев.
- Акинфеев в ЦСКА с 2003 года.
- Он помог команде выиграть Кубок УЕФА в 2005 году.
- В 2008 году Акинфеев стал бронзовым призером Евро.
Источник: Sports.ru