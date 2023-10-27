Акинфеев считает ошибки нормой

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не считает ошибки проблемой.

«Подчеркиваю: ошибаются все. И это нормально. Но важно вставать с колен и щелкнуть по носу тем, кто занимался травлей. Не на того напали.

Надо жить, улыбаться, смеяться, плакать, рыдать. Ошибаться и исправлять ошибки. «Учитесь на чужих ошибках» – еще одна фраза, которая меня веселит.

Многие ли научились на чужих ошибках? Не думаю.

Поэтому ошибайтесь, поднимайтесь и идите вперед», – сказал Акинфеев.