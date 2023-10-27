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    Акинфеев считает ошибки нормой

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не считает ошибки проблемой.

    «Подчеркиваю: ошибаются все. И это нормально. Но важно вставать с колен и щелкнуть по носу тем, кто занимался травлей. Не на того напали.

    Надо жить, улыбаться, смеяться, плакать, рыдать. Ошибаться и исправлять ошибки. «Учитесь на чужих ошибках» – еще одна фраза, которая меня веселит.

    Многие ли научились на чужих ошибках? Не думаю.

    Поэтому ошибайтесь, поднимайтесь и идите вперед», – сказал Акинфеев.

    • Акинфеев в ЦСКА с 2003 года.
    • Он помог команде выиграть Кубок УЕФА в 2005 году.
    • В 2008 году Акинфеев стал бронзовым призером Евро.

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    Источник: Sports.ru

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    27.10.2023 15:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3783

      CSKA57 9 часов назад

      Игорь, сделайте так, чтобы после матча с Краснодаром, болельщики ЦСКА улыбнулись!

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