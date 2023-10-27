В РФС рассказали о предложениях по товарищеским матчам сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что союз получил достаточно предложений по матчам для сборной России в различные окна.

«Есть какой‑то определенный срок, когда нужно определиться с соперниками по матчам в ноябре? Нет, такой черты, до которой нужно обязательно договориться нет. И ФИФА, и конфедерации реагируют достаточно быстро, но мы все заинтересованы в максимально раннем планировании. Конечно, такие матчи, как с Камеруном, по совокупности факторов обращают дополнительное внимание коллег из‑за рубежа. Поэтому мы получили достаточно предложений по матчам в различные окна. Соответственно, несколько игр находятся в проработке. Но это не те матчи, о которых говорилось на днях. Как вы знаете, РФС может играть только с членами ФИФА, при всем уважении к федерации футбола Занзибара.

Может ли так получится, что сбора не будет? После истории с отменой летнего матча с Камеруном допускаю, что могут меняться соперники даже после того, как документы подписаны. Поэтому на ваш прямой вопрос ответ простой: есть ли вероятность? Она существует. Но мы делаем всe максимально со своей стороны, чтобы этого не случилось, – сказал Митрофанов.