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    Капелло ответил, считает ли он Головина топ-игроком

    Экс-тренер сборной России Фабио Капелло оценил уровень полузащитника «Монако» Александра Головина.

    «Головин забил больше всех в Европе из-за пределов штрафной? Он действительно это умеет.

    Никогда не было сомнений в таланте Головина. Уровень Алекса всем известен – это топ-игрок», – сказал Капелло.

    • 27-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.
    • Контракт игрока с монегасками действует до 30 июня 2026-го.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    26.10.2023 22:00
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