Капелло ответил, считает ли он Головина топ-игроком

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло оценил уровень полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Головин забил больше всех в Европе из-за пределов штрафной? Он действительно это умеет.
Никогда не было сомнений в таланте Головина. Уровень Алекса всем известен – это топ-игрок», – сказал Капелло.
- 27-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
- В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.
- Контракт игрока с монегасками действует до 30 июня 2026-го.
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Источник: «РБ Спорт»