Дюков: «УЕФА искренне пытается допустить российские команды к соревнованиям»

Блииин, как анекдоте:
- Я вам так скажу: все неприятности, в конце концов, когда-нибудь заканчиваются! Поверьте мне.
- О! Вы оптимист.
- Не. Я сторож на кладбище.
Президент РФС Александр Дюков дал понять, что команды из России не возвращают в международные турниры не по вине УЕФА.
«УЕФА предпринимает попытки допустить к соревнованиям пока юношеские команды. Это делается искренне, тут нет имитации.
При всем желании УЕФА решить вопрос есть политика и политики оказывают влияние на ситуацию. Если наше возвращение и состоится, оно будет поэтапным.
В целом мы не можем быть удовлетворены результатами, которых достигли в этом году. Но в актив на данный момент можно занести то, что рабочие взаимоотношения не стали хуже.
Сборные играют контрольные матчи, продолжается сотрудничество по обучению и проектам развития УЕФА. Судья Сергей Карасев принял участие в сборе европейских судей, а Вера Опейкина судила матч женской Лиги наций», – заявил Дюков.
- Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
- В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
- После этого более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
- Тогда Дюков объяснил, что первоначальный вердикт УЕФА остается в силе, а сейчас стороны пытаются найти «техническое решение».