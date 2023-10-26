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  • Дюков: «УЕФА искренне пытается допустить российские команды к соревнованиям»

Дюков: «УЕФА искренне пытается допустить российские команды к соревнованиям»

26 октября 2023, 21:21
4

Президент РФС Александр Дюков дал понять, что команды из России не возвращают в международные турниры не по вине УЕФА.

«УЕФА предпринимает попытки допустить к соревнованиям пока юношеские команды. Это делается искренне, тут нет имитации.

При всем желании УЕФА решить вопрос есть политика и политики оказывают влияние на ситуацию. Если наше возвращение и состоится, оно будет поэтапным.

В целом мы не можем быть удовлетворены результатами, которых достигли в этом году. Но в актив на данный момент можно занести то, что рабочие взаимоотношения не стали хуже.

Сборные играют контрольные матчи, продолжается сотрудничество по обучению и проектам развития УЕФА. Судья Сергей Карасев принял участие в сборе европейских судей, а Вера Опейкина судила матч женской Лиги наций», – заявил Дюков.

  • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
  • В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
  • После этого более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
  • Тогда Дюков объяснил, что первоначальный вердикт УЕФА остается в силе, а сейчас стороны пытаются найти «техническое решение».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (4)
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BRO_football
1698351454
Вот же Дюков клоун, конечно. Если бы УЕФА искренне хотел, то он бы допустил Россию несмотря на бойкоты стран. А так УЕФА сразу же дал заднюю, дав понять, что Россия в Европе не нужна.
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paracetamol
1698358928
Искренне пытаются, да никак не получается..., может не совсем искренне?
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Давид59
1698380300
...Наше возвращение будет поэтапным". Это как? Сперва дадут поляну, потом форму надеть, потом будет бассейн, потом туда воду нальют?
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gor77
1698385018
Блииин, как анекдоте: - Я вам так скажу: все неприятности, в конце концов, когда-нибудь заканчиваются! Поверьте мне. - О! Вы оптимист. - Не. Я сторож на кладбище.
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