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    • Дюков: «УЕФА искренне пытается допустить российские команды к соревнованиям»

    Дюков: «УЕФА искренне пытается допустить российские команды к соревнованиям»

    Президент РФС Александр Дюков дал понять, что команды из России не возвращают в международные турниры не по вине УЕФА.

    «УЕФА предпринимает попытки допустить к соревнованиям пока юношеские команды. Это делается искренне, тут нет имитации.

    При всем желании УЕФА решить вопрос есть политика и политики оказывают влияние на ситуацию. Если наше возвращение и состоится, оно будет поэтапным.

    В целом мы не можем быть удовлетворены результатами, которых достигли в этом году. Но в актив на данный момент можно занести то, что рабочие взаимоотношения не стали хуже.

    Сборные играют контрольные матчи, продолжается сотрудничество по обучению и проектам развития УЕФА. Судья Сергей Карасев принял участие в сборе европейских судей, а Вера Опейкина судила матч женской Лиги наций», – заявил Дюков.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
    • В сентябре УЕФА рекомендовал снять бан с российских сборных U17.
    • После этого более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
    • Тогда Дюков объяснил, что первоначальный вердикт УЕФА остается в силе, а сейчас стороны пытаются найти «техническое решение».

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    Источник: «Чемпионат»

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    26.10.2023 21:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1889

      gor77 19 часов назад

      Блииин, как анекдоте:
      - Я вам так скажу: все неприятности, в конце концов, когда-нибудь заканчиваются! Поверьте мне.
      - О! Вы оптимист.
      - Не. Я сторож на кладбище.

      2
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      Рейтинг: +7059

      Давид59 20 часов назад

      ...Наше возвращение будет поэтапным". Это как? Сперва дадут поляну, потом форму надеть, потом будет бассейн, потом туда воду нальют?

      1
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      Рейтинг: +19490

      paracetamol 27 октября, 01:22

      Искренне пытаются, да никак не получается..., может не совсем искренне?

      0
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 27 октября, 00:13

      Бред.

      1
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      Рейтинг: +12592

      BRO_football 26 октября, 23:17

      Вот же Дюков клоун, конечно. Если бы УЕФА искренне хотел, то он бы допустил Россию несмотря на бойкоты стран. А так УЕФА сразу же дал заднюю, дав понять, что Россия в Европе не нужна.

      1
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      Рейтинг: +769

      Пригожин Женя 26 октября, 22:37

      ****** СОСАТЬ И ЛИЗАТЬ!! ПОРА ИДТИ В АЗИЮ!

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      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte 26 октября, 21:32

      УЕФА не виноватая.Никакой там Азии не будет.Бан не закончится пока есть СВО--сказали в УЕФА.
      Все идет по плану.

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