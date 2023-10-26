Дюков: «УЕФА искренне пытается допустить российские команды к соревнованиям»

Президент РФС Александр Дюков дал понять, что команды из России не возвращают в международные турниры не по вине УЕФА.

«УЕФА предпринимает попытки допустить к соревнованиям пока юношеские команды. Это делается искренне, тут нет имитации.

При всем желании УЕФА решить вопрос есть политика и политики оказывают влияние на ситуацию. Если наше возвращение и состоится, оно будет поэтапным.

В целом мы не можем быть удовлетворены результатами, которых достигли в этом году. Но в актив на данный момент можно занести то, что рабочие взаимоотношения не стали хуже.

Сборные играют контрольные матчи, продолжается сотрудничество по обучению и проектам развития УЕФА. Судья Сергей Карасев принял участие в сборе европейских судей, а Вера Опейкина судила матч женской Лиги наций», – заявил Дюков.