Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» рассказал, как Фергюсон относится к России

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил, какое у Алекса Фергюсона отношение к России.
«Фергюсон – отличный человек, это великий тренер. Всегда с теплотой вспоминаю время работы с ним в «Юнайтед».
Кстати, он очень любит черную икру, просто обожает ее. Я всегда привозил ему из России икру.
У него нормально отношение к России, никакого негатива нет. Он все понимает, он не политик», – сказал Канчельскис.
- Фергюсон тренировал «МЮ» с 1986 по 2013 год.
- Канчельскис играл за английскую команду с 1991 по 1995 год.
Источник: «РБ Спорт»