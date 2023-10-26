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  • Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» рассказал, как Фергюсон относится к России

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» рассказал, как Фергюсон относится к России

26 октября 2023, 20:31
2

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил, какое у Алекса Фергюсона отношение к России.

«Фергюсон – отличный человек, это великий тренер. Всегда с теплотой вспоминаю время работы с ним в «Юнайтед».

Кстати, он очень любит черную икру, просто обожает ее. Я всегда привозил ему из России икру.

У него нормально отношение к России, никакого негатива нет. Он все понимает, он не политик», – сказал Канчельскис.

  • Фергюсон тренировал «МЮ» с 1986 по 2013 год.
  • Канчельскис играл за английскую команду с 1991 по 1995 год.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Фергюсон Алекс Канчельскис Андрей
Комментарии (2)
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gunstilzit
1698348662
А если красную привезёшь? Скажет про комуняк что-нибудь? Или если на повестке дня будет?
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Давид59
1698380613
Он всё понимает, он не политик. Прекрасно сказано. Лучше бы "наше всё" был бы тренером, а не политиком.
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