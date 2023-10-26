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    • Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» рассказал, как Фергюсон относится к России

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» рассказал, как Фергюсон относится к России

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил, какое у Алекса Фергюсона отношение к России.

    «Фергюсон – отличный человек, это великий тренер. Всегда с теплотой вспоминаю время работы с ним в «Юнайтед».

    Кстати, он очень любит черную икру, просто обожает ее. Я всегда привозил ему из России икру.

    У него нормально отношение к России, никакого негатива нет. Он все понимает, он не политик», – сказал Канчельскис.

    • Фергюсон тренировал «МЮ» с 1986 по 2013 год.
    • Канчельскис играл за английскую команду с 1991 по 1995 год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    26.10.2023 20:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7059

      Давид59 20 часов назад

      Он всё понимает, он не политик. Прекрасно сказано. Лучше бы "наше всё" был бы тренером, а не политиком.

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      Рейтинг: +678

      gunstilzit 26 октября, 22:31

      А если красную привезёшь?
      Скажет про комуняк что-нибудь?
      Или если на повестке дня будет?

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