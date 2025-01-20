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    • Канчельскис – о Головине: «Его статистика в этом сезоне не впечатляет»

    Канчельскис – о Головине: «Его статистика в этом сезоне не впечатляет»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре хавбека «Монако» Александра Головина.

    «Не стал бы выговорить о каком-то спаде у Головина. Но, конечно, его статистика в сезоне-2024/2025 не впечатляет. Обычно Александр оказывает больше влияния на игру своей команды и набирает больше результативных действий. Может, приберег все силы на вторую половину сезона», – сказал Канчельскис.

    • 28-летний Головин провел за «Монако» в этом сезоне 21 матч, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
    • Он играет за монегасков с 2018 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.01.2025 11:40
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