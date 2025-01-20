Канчельскис – о Головине: «Его статистика в этом сезоне не впечатляет»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре хавбека «Монако» Александра Головина.

«Не стал бы выговорить о каком-то спаде у Головина. Но, конечно, его статистика в сезоне-2024/2025 не впечатляет. Обычно Александр оказывает больше влияния на игру своей команды и набирает больше результативных действий. Может, приберег все силы на вторую половину сезона», – сказал Канчельскис.