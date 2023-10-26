Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В РФС заявили о готовности подать заявку на проведение Евро в 2036 или 2040 годах

В РФС заявили о готовности подать заявку на проведение Евро в 2036 или 2040 годах

26 октября 2023, 17:38
2

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему была отклонена российская заявка на проведение Евро‑2028, а также заявил о готовности России в любой момент подать заявку на проведение чемпионата Европы 2036 или 2040 года.

«Как вы знаете, в прошлом году мы подавали заявку на Евро‑2028, она была отклонена не по каким‑то формальным основаниям, а исходя из текущей ситуации. Именно с такой формулировкой. Мол, мы не можем принимать решение, потому что не знаем, что будет в 2028 году. Тем не менее мы более чем уверены, что Россия – страна, которая в любой момент готова к проведению такого соревнования, как чемпионат мира или чемпионат Европы. И мы многими своими соревнованиями доказали, что не только по нашей оценке, но и по оценке ФИФА, можем организовать лучшее соревнование, которое проходило в мировой истории. Поэтому я считаю, что как только у нас будет возможность бороться за подобного рода проекты, это нужно делать. Потому что Россия это точно сделает лучше, чем любая другая страна.

Раз заявки у нас не принимают, что мы можем еще делать? Тем не менее есть чемпионаты Европы 2036 и 2040 годов. Россия вполне в состоянии провести эти турниры и готова подать заявку в любой момент», – сказал Митрофанов.

  • Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и Республике Ирландия, а в 2032 году – в Италии и Турции.
  • Санкт-Петербург был одним из городов, в котором проходили матчи Евро-2020 в 2021 году.

Еще по теме:
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России 6
Известны соперники сборной России на октябрь 18
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Источник: «Матч ТВ»
Отбор ЧЕ-2024 Россия Митрофанов Максим
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Нуф-Нуф
1698332078
"Жаль, только жить в это время прекрасное уж не придется ни мне, ни тебе" (С).
Ответить
sined1951
1698333026
Вместо того, чтобы улучшать наш чемпионат, подготовку молодых футболистов, добиваться качества игры, эти функционеры занимаются откровенной херней. Гнать их поганой метлой из руководства РФС.
Ответить
Главные новости
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
20:32
Еще два клуба Второй лиги могут прекратить существование
20:15
ФотоЭкс-защитник ЦСКА Бекао подписал контракт с московским клубом
19:47
1
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
19:23
1
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
3
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
7
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
18:36
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
7
Все новости
Все новости
Канделаки высказалась о выходе сборной Грузии на Евро-2024
2024.03.27 15:54
8
Зинченко прокомментировал выход Украины на Евро-2024
2024.03.27 13:25
4
Игроки сборной Грузии получат госнаграды за выход на Евро-2024
2024.03.27 11:24
5
Все участники Евро-2024
2024.03.27 01:30
12
ВидеоТысячи человек вышли на улицы Грузии праздновать выход на Евро-2024
2024.03.27 00:55
Отбор Евро-2024. Украина добилась волевой победы над Исландией (2:1) и 4-й раз подряд получила путевку
2024.03.27 00:38
18
ВидеоТанцы Хвичи на столе в раздевалке после выхода Грузии на Евро-2024
2024.03.26 23:51
4
Сборная Грузии едет на Евро!!!! Соперники уже известны
2024.03.26 23:10
4
ВидеоФанаты Грузии выбежали на поле после выхода команды на Евро-2024
2024.03.26 22:53
2
Отбор Евро-2024. Грузия победила в серии пенальти Грецию и впервые вышла на крупный турнир
2024.03.26 22:45
16
Великобритания изымет паспорта у футбольных хулиганов, чтобы они не попали на Евро-2024
2024.03.26 17:45
2
Главный тренер сборной Португалии высказался о значимости Роналду
2024.03.26 11:23
Винисиус: «Иногда крупные федерации и важные люди боятся что-то сделать в борьбе с расизмом»
2024.03.26 10:40
2
Перед матчем Франция — Чили пройдет минута молчания в память жертв теракта в «Крокусе»
2024.03.26 08:52
Италия сыграла с Эквадором в товарищеском матче в США
2024.03.25 08:16
В Греции удивились, что казахстанские фанаты убрали за собой мусор после матча
2024.03.24 17:30
Евро-2024 может стать первым в истории чемпионатом Европы без дебютантов
2024.03.24 14:40
2
«Такого ещe не было»: Деметрадзе рассказал про ажиотаж в Грузии перед историческим матчем
2024.03.24 13:00
16
ФотоСимволическая сборная из европейцев, которые не сыграют на Евро-2024
2024.03.23 17:57
2
Ребров прокомментировал волевую победу над Боснией
2024.03.22 12:07
1
Португалия продлила победную серию до 11 матчей подряд
2024.03.22 08:32
Стало известно, когда Роналду сыграет за сборную Португалии в 2024 году
2024.03.22 08:07
ФотоОпределились три финальные пары стыков отбора Евро-2024
2024.03.22 01:00
1
Отбор Евро-2024. Польша разнесла Эстонию, камбэк Украины и другие результаты стыков
2024.03.22 00:50
19
Отбор Евро-2024. Греция уничтожила Казахстан (5:0) и сыграет в финальном стыке с Грузией
2024.03.22 00:37
2
Отбор Евро-2024. Грузия победила Люксембург (2:0) в первом стыке
2024.03.21 21:58
Босния – Украина: прогноз на стыковой матч отбора ЧЕ-2024 матч, 21 марта
2024.03.21 09:47
3
Греция – Казахстан: прогноз на стыковой матч отбора ЧЕ-2024, 21 марта
2024.03.21 09:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+