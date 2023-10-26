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    • В РФС заявили о готовности подать заявку на проведение Евро в 2036 или 2040 годах

    В РФС заявили о готовности подать заявку на проведение Евро в 2036 или 2040 годах

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему была отклонена российская заявка на проведение Евро‑2028, а также заявил о готовности России в любой момент подать заявку на проведение чемпионата Европы 2036 или 2040 года.

    «Как вы знаете, в прошлом году мы подавали заявку на Евро‑2028, она была отклонена не по каким‑то формальным основаниям, а исходя из текущей ситуации. Именно с такой формулировкой. Мол, мы не можем принимать решение, потому что не знаем, что будет в 2028 году. Тем не менее мы более чем уверены, что Россия – страна, которая в любой момент готова к проведению такого соревнования, как чемпионат мира или чемпионат Европы. И мы многими своими соревнованиями доказали, что не только по нашей оценке, но и по оценке ФИФА, можем организовать лучшее соревнование, которое проходило в мировой истории. Поэтому я считаю, что как только у нас будет возможность бороться за подобного рода проекты, это нужно делать. Потому что Россия это точно сделает лучше, чем любая другая страна.

    Раз заявки у нас не принимают, что мы можем еще делать? Тем не менее есть чемпионаты Европы 2036 и 2040 годов. Россия вполне в состоянии провести эти турниры и готова подать заявку в любой момент», – сказал Митрофанов.

    • Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и Республике Ирландия, а в 2032 году – в Италии и Турции.
    • Санкт-Петербург был одним из городов, в котором проходили матчи Евро-2020 в 2021 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.10.2023 17:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte 26 октября, 18:35

      Раз заявки у нас не принимают, что мы можем еще делать?----------
      Сам вопрос задал, сам и ответил ---"есть чемпионаты Европы 2036 и 2040 годов. Россия вполне в состоянии провести эти турниры и готова подать заявку в любой момент», – сказал Митрофанов."
      Митрофанов чо трудится то , там в опциях есть функция - автоматическая подача заявки.Поставь там галочку, программа без тебя каждые четыре года будет подавать заявку...Глядишь в годах так 2072--2076 может чо и получится.

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      Рейтинг: +970

      sined1951 26 октября, 18:10

      Вместо того, чтобы улучшать наш чемпионат, подготовку молодых футболистов, добиваться качества игры, эти функционеры занимаются откровенной херней. Гнать их поганой метлой из руководства РФС.

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      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte > sined1951 26 октября, 18:25

      Кто ж их погонит ? Они вот в УЕФА члены.Аж 15 штук.

      0
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 26 октября, 18:05

      Что-то быстро он остановился на двух, продолжал бы по 4 года прибавлять , до конца века.

      1
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      Рейтинг: +729

      Нуф-Нуф 26 октября, 17:54

      "Жаль, только жить в это время прекрасное уж не придется ни мне, ни тебе" (С).

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