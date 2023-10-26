Гендиректор «Ахмата» оценил вероятность переходов клубов Беларуси в РПЛ

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров считает, что клубы из Беларуси не захотят переходить в Российскую премьер-лигу.

«Мне кажется, у них нет такой необходимости. Зачем? У них есть свой чемпионат. Они играют в еврокубках», – сказал Айдамиров.