Гендиректор «Ахмата» оценил вероятность переходов клубов Беларуси в РПЛ

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров считает, что клубы из Беларуси не захотят переходить в Российскую премьер-лигу.
«Мне кажется, у них нет такой необходимости. Зачем? У них есть свой чемпионат. Они играют в еврокубках», – сказал Айдамиров.
- Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить клубы из Беларуси в состав участников российских профессиональных лиг по большинству видов спорта.
- Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что РФС заключил соглашение с Белорусской федерацией футбола, по которому судьи из этой страны смогут работать в РПЛ.
Источник: ТАСС