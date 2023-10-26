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    • Гендиректор «Ахмата» оценил вероятность переходов клубов Беларуси в РПЛ

    Гендиректор «Ахмата» оценил вероятность переходов клубов Беларуси в РПЛ

    Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров считает, что клубы из Беларуси не захотят переходить в Российскую премьер-лигу.

    «Мне кажется, у них нет такой необходимости. Зачем? У них есть свой чемпионат. Они играют в еврокубках», – сказал Айдамиров.

    • Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить клубы из Беларуси в состав участников российских профессиональных лиг по большинству видов спорта.
    • Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что РФС заключил соглашение с Белорусской федерацией футбола, по которому судьи из этой страны смогут работать в РПЛ.

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    Источник: ТАСС

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    26.10.2023 16:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +970

      sined1951 26 октября, 18:26

      Назвали бы фамилию того, кто эти предложения придумывает, чтобы мы высказали "хорошие слова" им в своих откликах.

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 26 октября, 18:12

      Есть ещё здравомыслящие люди в нашем футболе. Респект.

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