Семак рассказал, как «Зенит» справляется с уходом Малкома и Кузяева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 13-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Соперник прекрасно знает нашу игру, и мы понимаем, как будет играть «Ахмат». Так что секретов тут нет. Грозненцы – достаточно непростой для нас соперник. Матчи с ними складываются непросто. Но нам нужно хорошо делать свою работу. Тогда и результат будет.

Как оцениваю состояние своей команды? Усталости нет, еще даже первый круг не закончился. Психологическая усталость тоже отсутствует.

Давит ли тот факт, что нужно догонять лидера «Краснодар»? Нет. Все привыкли к победам «Зенита», но сложности и проблемы есть у всех. Выигрывать всe время невозможно. Поэтому мы должны как можно дольше стараться оставаться на вершине. А как у нас это получится – посмотрим. По ходу этого сезона нам пришлось немного перестраиваться. Ситуация такая, какая есть. Мы ее принимаем и надеемся, что будем набирать больше очков.

Из чего исходим, когда решаем играть в одного нападающего или выпускать двух? Отталкиваемся от состояния игроков, их возможностей. Ротация, к сожалению, у нас существенная. В том числе, с учетом ухода Малкома и Кузяева, при котором нам было проще заменить того или иного игрока. Сейчас таких возможностей стало меньше. Пытаемся решать проблемы за счет изменения игровых схем, чтобы те игроки, что у нас есть, чувствовали себя наиболее комфортно, а команда играла надежно и результативно.

Готов ли проводить полный матч Мостовой? Он тренируется в общей группе. Сыграл с «Крыльями Советов», посмотрим, насколько он будет готов. Все‑таки много пропустил до этого, и ждать, что сможет на протяжении 90 минут выдать лучший матч, пока не стоит. Для этого надо как минимум еще 2–3 встречи как минимум сыграть, чтобы вернуть кондиции», – сказал Семак.