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    • Семак рассказал, как «Зенит» справляется с уходом Малкома и Кузяева

    Семак рассказал, как «Зенит» справляется с уходом Малкома и Кузяева

    Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 13-го тура РПЛ с «Ахматом».

    «Соперник прекрасно знает нашу игру, и мы понимаем, как будет играть «Ахмат». Так что секретов тут нет. Грозненцы – достаточно непростой для нас соперник. Матчи с ними складываются непросто. Но нам нужно хорошо делать свою работу. Тогда и результат будет.

    Как оцениваю состояние своей команды? Усталости нет, еще даже первый круг не закончился. Психологическая усталость тоже отсутствует.

    Давит ли тот факт, что нужно догонять лидера «Краснодар»? Нет. Все привыкли к победам «Зенита», но сложности и проблемы есть у всех. Выигрывать всe время невозможно. Поэтому мы должны как можно дольше стараться оставаться на вершине. А как у нас это получится – посмотрим. По ходу этого сезона нам пришлось немного перестраиваться. Ситуация такая, какая есть. Мы ее принимаем и надеемся, что будем набирать больше очков.

    Из чего исходим, когда решаем играть в одного нападающего или выпускать двух? Отталкиваемся от состояния игроков, их возможностей. Ротация, к сожалению, у нас существенная. В том числе, с учетом ухода Малкома и Кузяева, при котором нам было проще заменить того или иного игрока. Сейчас таких возможностей стало меньше. Пытаемся решать проблемы за счет изменения игровых схем, чтобы те игроки, что у нас есть, чувствовали себя наиболее комфортно, а команда играла надежно и результативно.

    Готов ли проводить полный матч Мостовой? Он тренируется в общей группе. Сыграл с «Крыльями Советов», посмотрим, насколько он будет готов. Все‑таки много пропустил до этого, и ждать, что сможет на протяжении 90 минут выдать лучший матч, пока не стоит. Для этого надо как минимум еще 2–3 встречи как минимум сыграть, чтобы вернуть кондиции», – сказал Семак.

    • «Зенит» примет грозненский «Ахмат» в субботу, 28 октября, в Санкт‑Петербурге, игра начнется в 19:00 мск.
    • Летом нападающий «Зенита» Малком ушел в саудовский «Аль-Хиляль», а полузащитник Далер Кузяев – в «Гавр».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.10.2023 14:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2370

      Fialet 26 октября, 20:58

      Ну уж Гусяев то прям писец какая потеря потерь. Как будто колхозника заменить некем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +629

      saf05 26 октября, 18:22

      Скупили все что можно, а выбора нет. Как же так Серожа

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 26 октября, 17:05

      Зенит второй , всё у них нормально.
      Ну не может безболезненно пройти уход двух игроков из основы, да и явно мотивация у Вендела и Клавы не на должном уровне.

      0
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      Рейтинг: +18108

      Garrincha58 26 октября, 15:05

      Сейчас таких возможностей стало меньше... так мля подписывайте нормальных игроков, а не Фернандосов и Исидоров да и Ду Кейрос не впечатляет лучше бы своя молодёжь играла играют же во всех командах, а в Зените Семак трусит их привлекать

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      Рейтинг: +13447

      Вомбат > Garrincha58 26 октября, 15:44

      Нет, подписывать НОРМАЛЬНЫХ игроков Зениту сейчас не нужно. Даже больше, безнравственно это. Еврокубков нет, а состав и так самый дорогой в РПЛ. Что до молодежи, то в других командах молодежь играет не потому, что там тренеры имеют передовое футбольное мировоззрение, а потому, что там легионеры слабее, молодежь может выигрывать конкуренцию у условных Николсонов, Бальде и Чавесов с Маричалями. У Зенита легионеры куда дороже и мастеровитее, так что молодежи потеснить их невозможно. Играл бы в Динамо Ду Кейрос, который в Зените не впечатляет, там он наверняка впечатлял бы. Потому что и в Зените Ду Кейрос выглядит явно круче и Коваленко и Барановского.

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      Рейтинг: +5328

      Spirit_78 > Garrincha58 26 октября, 15:53

      Тренеры много про молодёжь отечественную говорят. Они даже по старанию уступают легионерам, не говоря уже об игровых качествах. У детей лимита нет никакой мотивации, жизнь уже по сути удалась, потому что куда-нибудь играть всё равно возьмут, при том на хорошую зарплату.

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