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    • «Ньюкасл» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2023

    «Ньюкасл» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Боруссии» Д, 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шеп, Ласселс, Бюрн, Жоэлинтон, Лонгстафф, Гимарайнс, Гордон, Исак, Алмирон.

    Главный тренер: Эдди Хау

    «Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Бенсебайни, Хуммельс, Вольф, Нмеча, Забитцер, Джан, Ройс, Фюллькруг, Мален.

    Главный тренер: Эдин Терзич

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ньюкасл» – «Боруссия» Д

    Ньюкасл-Боруссия смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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    25.10.2023 21:13
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