Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Боруссии» Д, 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 22:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шеп, Ласселс, Бюрн, Жоэлинтон, Лонгстафф, Гимарайнс, Гордон, Исак, Алмирон.
Главный тренер: Эдди Хау
«Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Бенсебайни, Хуммельс, Вольф, Нмеча, Забитцер, Джан, Ройс, Фюллькруг, Мален.
Главный тренер: Эдин Терзич
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ньюкасл» – «Боруссия» Д
- Прямой эфир будет проходить на канале Матч! Футбол 1.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»