Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Боруссии» Д, 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шеп, Ласселс, Бюрн, Жоэлинтон, Лонгстафф, Гимарайнс, Гордон, Исак, Алмирон.

Главный тренер: Эдди Хау

«Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Бенсебайни, Хуммельс, Вольф, Нмеча, Забитцер, Джан, Ройс, Фюллькруг, Мален.

Главный тренер: Эдин Терзич

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ньюкасл» – «Боруссия» Д