Мостовой высказался против белорусских клубов в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о своем отношении к возможной интеграции белорусских клубов в российские лиги.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, работа над реализацией этой идеи уже идет.

«Нам не нужны белорусские клубы в РПЛ, это же другая страна. У нас свои клубы нужно поднимать, они пропадают. Этим мы сами себе противоречим, это нелогично. В футболе такого нет, в других странах такого нет. У каждой страны должен быть свой чемпионат», – сказал Мостовой.