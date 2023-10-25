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    Мостовой высказался против белорусских клубов в РПЛ

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о своем отношении к возможной интеграции белорусских клубов в российские лиги.

    По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, работа над реализацией этой идеи уже идет.

    «Нам не нужны белорусские клубы в РПЛ, это же другая страна. У нас свои клубы нужно поднимать, они пропадают. Этим мы сами себе противоречим, это нелогично. В футболе такого нет, в других странах такого нет. У каждой страны должен быть свой чемпионат», – сказал Мостовой.

    • Белорусские клубы, в отличие от российских, не отстранены от еврокубков.
    • Сборная Белоруссии участвует в официальных матчах.
    • В чемпионате Белоруссии лидирует минское «Динамо».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    25.10.2023 18:47
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +2265

      Bozigit 26 октября, 07:47

      Опять этот выскочка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2663

      yorgenbarenz 25 октября, 21:53

      Тут политикой запахло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2370

      Fialet 25 октября, 20:36

      В футболе пока нет, но в хоккее давно. НХЛ, КХЛ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      cska1948 25 октября, 18:59

      Если чемпионаты объединят, то по какому принципу будут подниматься в высший дивизион клубы из разных стран. Да и вылетать из высшего дивизиона тоже непонятно как.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5640

      PAREVG. > cska1948 25 октября, 23:38

      Сделают закрытую лигу, как в КХЛ и все. Там нет обмена с ВХЛ, и кубки разные.

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      Рейтинг: +715

      cska1948 > PAREVG. 26 октября, 10:14

      А какая в этом спортивная надобность?

      0
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