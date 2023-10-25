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  • Быстров обвинил «Спартак» в том, что в клубе учат юных игроков грязным приемам

Быстров обвинил «Спартак» в том, что в клубе учат юных игроков грязным приемам

25 октября 2023, 16:57
7

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал эпизод с защитником ЦСКА Миланом Гайичем и спартаковским болбоем в матче 11-го тура РПЛ.

  • Болбой толкнул игрока ЦСКА, который шел за мячом.
  • Гайич из-за столкновения с болбоем упал на землю.
  • Матч 11-го тура РПЛ завершился со счетом 2:2.

«Тут такой болбой! Смысл ставить взрослых пацанов‑то туда? Всe время подавали дети. Я в 13 лет переехал в Петербург, уже не подавали мячи. А этот болбой явно старше 13 лет. Просто, думаю, в детском возрасте никто не будет так делать. Тем более толкать, а будет уважительно относиться. А уже в более старшем возрасте они считают, что тоже крутые ребята.

Сначала докажите на футбольном поле. Подают мячи из академии, значит, в академии «Спартака» так обучают. То есть пихаться и откидывать мячи – это нормально», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир
Комментарии (7)
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Эном айс
1698244807
Да там и взрослых так научат ,что только в телевизоры берут..
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subbotaspartak
1698246162
Балбес
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Дормидонт Евлампиевич
1698247023
Спалил ты вова всю систему вражескую -все прихваты ихние , всех агентов и все явки . Остаётся только сдаться . Действительно воспитанников спартаковской академии сызмальства приучают "давать волю рукам".
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ramblernasheveverythng
1698248222
На то они и свинки , чтоб ГРЯЗНЫМ приёмам обучать .
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шахта Заполярная
1698257370
Сказал бы кто то другой, можно было бы отреагировать как-то. А это обычная шавка будет за косточку лаять на всех, на кого укажет хозяин.
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