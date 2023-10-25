Быстров обвинил «Спартак» в том, что в клубе учат юных игроков грязным приемам

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал эпизод с защитником ЦСКА Миланом Гайичем и спартаковским болбоем в матче 11-го тура РПЛ.

Болбой толкнул игрока ЦСКА, который шел за мячом.

Гайич из-за столкновения с болбоем упал на землю.

Матч 11-го тура РПЛ завершился со счетом 2:2.

«Тут такой болбой! Смысл ставить взрослых пацанов‑то туда? Всe время подавали дети. Я в 13 лет переехал в Петербург, уже не подавали мячи. А этот болбой явно старше 13 лет. Просто, думаю, в детском возрасте никто не будет так делать. Тем более толкать, а будет уважительно относиться. А уже в более старшем возрасте они считают, что тоже крутые ребята.

Сначала докажите на футбольном поле. Подают мячи из академии, значит, в академии «Спартака» так обучают. То есть пихаться и откидывать мячи – это нормально», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».