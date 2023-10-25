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    • Быстров обвинил «Спартак» в том, что в клубе учат юных игроков грязным приемам

    Быстров обвинил «Спартак» в том, что в клубе учат юных игроков грязным приемам

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал эпизод с защитником ЦСКА Миланом Гайичем и спартаковским болбоем в матче 11-го тура РПЛ.

    • Болбой толкнул игрока ЦСКА, который шел за мячом.
    • Гайич из-за столкновения с болбоем упал на землю.
    • Матч 11-го тура РПЛ завершился со счетом 2:2.

    «Тут такой болбой! Смысл ставить взрослых пацанов‑то туда? Всe время подавали дети. Я в 13 лет переехал в Петербург, уже не подавали мячи. А этот болбой явно старше 13 лет. Просто, думаю, в детском возрасте никто не будет так делать. Тем более толкать, а будет уважительно относиться. А уже в более старшем возрасте они считают, что тоже крутые ребята.

    Сначала докажите на футбольном поле. Подают мячи из академии, значит, в академии «Спартака» так обучают. То есть пихаться и откидывать мячи – это нормально», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.10.2023 16:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная 25 октября, 21:09

      Сказал бы кто то другой, можно было бы отреагировать как-то. А это обычная шавка будет за косточку лаять на всех, на кого укажет хозяин.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15010

      playsh > шахта Заполярная 25 октября, 22:59

      Питерский окурок всё тлеет,никак не погаснет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4775

      ПалкоВводецъ (returned) 25 октября, 19:44

      Не зря в Тарасовке открыта школа нырков, которую с отличием закончил Соболев. Гыгыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -19

      ramblernasheveverythng 25 октября, 18:37

      На то они и свинки , чтоб ГРЯЗНЫМ приёмам обучать .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      Дормидонт Евлампиевич 25 октября, 18:17

      Спалил ты вова всю систему вражескую -все прихваты ихние , всех агентов и все явки . Остаётся только сдаться . Действительно воспитанников спартаковской академии сызмальства приучают "давать волю рукам".

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6567

      subbotaspartak 25 октября, 18:02

      Балбес

      0
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      Рейтинг: +1833

      rac531 25 октября, 18:02

      Всё правильно, Володька)
      В «Спартаке» — хамы, а в «Зените» - ангелочки)
      Например, Мойша Кержаков кричащий в громкоговоритель:«Сосать, «Спартак»!»
      При этом, он говорит сам «Никаких проблем в этом не вижу.»
      «Культурная» столица, понимаешь ли)
      Или Бандитский Петербург?

      2
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      ...
      Рейтинг: +10

      Алексей-Горбачев-vkontakt > rac531 15 часов назад

      Правильно сказал сосать Спартак свиноты и есть свиноты вечно ноющие.

      0
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      Рейтинг: +1833

      rac531 > Алексей-Горбачев-vkontakt 8 часов назад

      Фамилия соответствует)

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      Рейтинг: +5994

      Эном айс 25 октября, 17:40

      Да там и взрослых так научат ,что только в телевизоры берут..

      3
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      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 25 октября, 17:23

      Да Вован, совсем ты в этой питерской помои ох.ел, хотя ты и был таким там многие у вас такие помойные бом жары

      6
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